Berlin: Wie Anna Netrebko auf die Proteste ihrer Kritiker reagierte

Anna Netrebko, Opernsängerin verbeugt sich zum Schlussapplaus in der Staatsoper Unter den Linden, nachdem sie Lady Macbeth in der Aufführung "Macbeth" gesungen hat.

Berlin. Begleitet von anhaltenden Protesten ist die umstrittene österreichisch-russische Sängerin Anna Netrebko am Freitagabend in die Berliner Staatsoper Unter den Linden zurückgekehrt. Bei ihrem ersten Gastspiel seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde die 51-Jährige in der Rolle der Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“ mit minutenlangen Ovationen frenetisch gefeiert.

Im mit knapp 1400 Plätzen ausverkauften Opernhaus gab es nach den ersten Arien der künstlerisch bravourösen Sopranistin ein Kraftmessen zwischen dem Applaus und hartnäckigen Buh-Rufern. Netrebko konterte die Proteste ihrer Kritiker zweimal mit demonstrativ verschränkten Armen und gewinnendem Lächeln am Bühnenrand.

Foto: Annette Riedl/dpa +

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Lauf des dreistündigen Abends blieb es mehr und mehr beim donnernden Applaus für Netrebko, die anderen Solisten, Chor und Orchester unter Bertrand de Billy. Den Rahmen bildete die Inszenierung von Harry Kupfer von 2018, die in einigen Bühnenbildern gespenstische Parallelen zu Kriegsbildern aus der Ukraine aufweist.

Zahlreiche Demonstranten vor der Staatsoper in Berlin

Menschen demonstrieren vor Netrebkos Auftritt in «Macbeth» in der Staatsoper gegen das Engagement der Sopranistin.

Foto: Annette Riedl/dpa

Die international gefeierte Sopranistin war wegen angeblicher Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Beginn des Krieges in die Kritik geraten. Vor dem Opernhaus protestierten den ganzen Abend über Gegner des Auftritts mit lautstarken Rufen, Plakaten und ukrainischen Fahnen. Sie skandierten unter anderen „Schande Netrepko“ und „Russland ist ein Terrorstaat“.

Berlins Kultursenator und der Ukraine-Botschafter besuchen aus Protest Fotoausstellung

Oleksii Makeiev (l.), Botschafter der Ukraine in Berlin und Joe Chialo, Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, besuchen die Ausstellung „Russian War Crimes“ in der Humboldt-Universität.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev haben am Freitag die Fotoausstellung „Russian War Crimes“ in der Humboldt-Universität besucht – direkt gegenüber der Staatsoper Unter den Linden. Der Besuch gilt als Reaktion auf den Auftritt der österreichisch-russischen Sopranistin Anna Netrebko. Die 51-Jährige war am Freitagabend in Giuseppe Verdis „Macbeth“ in der Rolle der Lady Macbeth zu sehen.

„Dies ist als Zeichen der Verbundenheit zu verstehen“, sagte Chialo nach der Führung durch die Ausstellung. Dabei erinnerte er an das Versprechen, das Deutschland gegeben habe: Fest an der Seite der Ukraine zu stehen. „Wir haben immer gesagt, dieser Angriffskrieg gegen ein freies und demokratisches Land ist ein Angriffskrieg, der uns in Deutschland etwas angeht, der Europa etwas angeht“, sagte Chialo.

In Bezug auf den Auftritt Netrepkos sprach er davon, die Unabhängigkeit der Staatsoper zu respektieren. „Die Kunst ist frei und die Einrichtungen in der Gestaltung ihrer Programme ebenfalls“, so Chialo weiter. Er betonte aber, dass in der Ukraine Kinder ums Leben kommen und Kulturgebäude zerstört werden. „Das ist die Realität, während wir hier in Deutschland unser Leben unser kulturelles Leben relativ unbeschwert genießen können.“ Für ihn als Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt sei es daher wichtig, diese Spannungen deutlich aufzuzeigen.

Makeiev: Nicht gelungen, den Intendanten umzustimmen

Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden.

Foto: Annette Riedl/dpa/POOL/dpa

Der ukrainische Botschafter sprach von einem Akt der Solidarität, die der Kultursenator mit dem Besuch der Ausstellung zeige. Allerdings mahnte er auch, künftig mehr Fingerspitzengefühl zu zeigen, wenn es um ähnliche Auftritte gehe. Auf Nachfrage, ob er eine Absage des Auftritts vonseiten des Kultursenators erwartetet hätte, sagte Makeiev: „Wir wissen, dass die Regierung keinen direkten Einfluss auf die Staatsoper hat.“ Seit einem halben Jahr habe er versucht, dem Intendanten der Berliner Staatsoper, Matthias Schulz, zu erklären, weshalb der Auftritt Netrebkos nicht angebracht sei. „Leider ist es uns nicht gelungen, den Intendanten umzustimmen.“, sagte Makeiev. (mit dpa)

Lesen Sie auch: