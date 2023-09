Bela B., Farin Urlaub und Rod Rodriguez treten heute und morgen in der Columbiahalle auf. Fans sollten eine wichtige Sache beachten.

Farin Urlaub tritt mit seiner Band die Ärzte heute und morgen in der Berliner Columbiahalle auf.

Konzerte Die Ärzte live in Berlin: Band mit deutlicher Warnung

Berlin. Die Ärzte treten heute, Mittwoch, 13. September, und am morgigen Donnerstag, in der Columbiahalle in Berlin auf. Die Konzerte sind Teil der aktuellen "Herbst des Lebens"-Clubtour der Band von Bela B., Farin Urlaub und Rod Rodriguez. Die Konzerte sind ausverkauft, Tickets sind auf regulärem Wege nicht mehr zu erhalten.

Die Band warnt explizit davor, Tickets "auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, Kleinanzeigen und Konsorten", wie es auf der Website der Ärzte heißt. Die Anbieter seien nicht autorisiert, bei den Angeboten könne es sich nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, die kein Besuchsrecht zur Veranstaltung bieten. Tickets gebe es ausschließlich im offiziellen Ticketshop auf bademeister.com.

Ärzte-Drummer Bela B.

Foto: picture alliance/KEYSTONE | PETER KLAUNZER

Die Berliner Punk-Band hatte kürzlich zudem zwei Open-Air-Konzerte im Sommer 2024 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof angekündigt. Für diese beiden Shows sind noch Tickets erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 82 Euro. Daneben bieten die Ärzte außerdem ein Sozialticket für 19,90 Euro an. Voraussetzung für den Erwerb der vergünstigten Eintrittskarten ist der Besitz des "Berechtigungsnachweises Berlin Ticket S" der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit.

Die Ärzte live in der Columbiahalle in Berlin heute: Das ist die Setlist

Welche Songs die Ärzte heute und morgen tatsächlich spielen, ist unbekannt. Eine gute Orientierung bietet aber ein Blick auf die Setlist, die die Band am vergangenen Montag bei ihrem Konzert in Münster spielten:

Wer verliert, hat schon verloren Lied vom Scheitern Ein Lied für Dich Geld Tamagotchi Heulerei Noise Ein Sommer nur für mich Vokuhila Superstar (Inkl. Blumen) Lasse redn Einschlag Ich, am Strand 1/2 Lovesong Anti-Zombie Dunkel Die Banane Revolution '94 / Kopfüber in die Hölle (Tourpremiere) Für uns Trick 17 m. S. Doof Herrliche Jahre Perfekt Unrockbar

Zugabe:

Leben vor dem Tod Popstar Deine Schuld Dinge von denen Himmelblau Hurra Paul Wie es geht Junge Schrei nach Liebe Dauerwelle vs. Minipli

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 248: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein separates Rollstuhlplateau. Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Die Ärzte live in der Columbiahalle, Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. September 2023, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.