Waldbühne: Lang Lang-Konzert verschoben - um ein Jahr

Vier Wochen vor dem Termin wurde das Konzert des Starpianisten Lang Lang in der Berliner Waldbühne vorschoben – auf 2024. Die Gründe.

Berlin. Eigentlich sollten am Abend des 22. Juli die Titelsongs bekannter Disney-Zeichentrickfilme in der Berliner Waldbühne erklingen. Starpianist Lang Lang (40) wollte „sein Publikum in eine märchenhaft magische Welt voll fliegender Teppiche und Schlössern aus Eis“ entführen, wie es auf der Seite des Veranstalters heißt. Nun wurde das Konzert allerdings abgesagt.

„Zu unserem großen Bedauern muss das für Samstag, den 22. Juli 2023 geplante Konzert mit Lang Lang und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin ‘The Disney Book: LIVE in Concert’ in der Berliner Waldbühne aus produktionstechnischen Gründen auf das nächste Jahr verschoben werden“, schreiben die der Veranstalter Semmel Concerts und Alegria Konzert auf der Seite des Kartenverkaufsportals „Eventim“. Dort waren am Freitag keine Karten mehr für das Event verfügbar.

„Wir werden in den kommenden Wochen einen neuen Termin für den Sommer 2024 festlegen und diesen zeitnah bekannt geben“, heißt es weiter. Man bedauere die Verschiebung. Bereits gekaufte Karten sollen ihre Gültigkeit behalten.

Lang Lang entwickelte Programm mit Streaming-Anbieter Disney Plus

Die genauen Gründe für die Absage nannten die Veranstalter nicht. Auch eine Nachfrage der Berliner Morgenpost blieb bislang unbeantwortet.

Das Programm hatte der Pianist während der Pandemie mit dem Streaming-Anbieter Disney Plus produziert. Dazu wurden die Titelsongs aus rund 30 Filmen für sein Klavierspiel neu bearbeitet.