Hundekot-Skandal um Marco Goecke: Setzt Staatsballett Berlin-Premiere ab?

Berlin. Es war ein Skandal, wie er nicht oft vorkommt: Am 11. Februar hatte Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke (50) der Journalistin Wiebke Hüster Hundekot ins Gesicht geschmiert. Nur fünf Tage später hatte Goecke seinen Job in Hannover verloren.

Hat Goeckes Aussetzer Folgen für weitere Aufführungen? Im Juni 2023 sollte eigentlich die Premiere von "Petruschka" in der Choreographie von Goecke bei einem Igor-Strawinsky-Abend am Staatsballett Berlin gezeigt werden. In Berlin will das Staatsballett nun eine Vollversammlung einberufen. Die kommissarische Intendantin Christiane Theobald möchte dann mit den Tänzerinnen und Tänzern des Ensembles besprechen, wie mit dem Stück umzugehen sei. Darüber zuerst berichtet hatte die "B.Z.". Eine Sprecherin bestätigte gegenüber der Morgenpost, dass die Versammlung stattfinden werde. Lesen Sie auch: Schweizer Cahn wird Intendant der Deutschen Oper

Ermittlungen gegen Goecke wegen Hundekot-Attacke

Was dann entschieden werde, sei ergebnisoffen. Laut "B.Z." ist eine Streichung, aber auch eine Inszenierung ohne Mitarbeit Goeckes möglich. "Petruschka" in seiner Interpretation war 2016 für das Ballett Zürich entstanden.

Im Falle der Hundekot-Schmiererei wird gegen Goecke wegen des Vorwurfs der einfachen Körperverletzung und der Beleidigung ermittelt. Dies teilte Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, bereits Ende Februar mit. Nicht nur Hüster, Journalistin bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), hatte Anzeige erstattet, sondern auch die FAZ selbst.

Bereits Ende Februar hatte auch das Niederländische Dans Theater (NDT) die Zusammenarbeit mit Goecke ausgesetzt. Zuvor hatten rund 50 niederländische Theater- und Tanzkritiker das NDT in einem offenen Brief kritisiert und ein deutliches Bekenntnis für die Pressefreiheit gefordert. Aber nicht alle Häuser handeln so. Am Bayrischen Staatsballett kuratiert Goecke im Juni 2023 die Reihe "Sphären". Das Züricher Opernhaus spielte Ende Februar Goeckes Werk "Almost Blue".