Neue Ausstellung im Humboldt Forum: "Wir bleiben!"

Freiflächen in der „Berlin Global“-Ausstellung sind dem Kampf gegen Verteuerung des Wohnraums in der Stadt gewidmet.

In einem der Räume der „Berlin Global“-Ausstellung im Humboldt Forum ist ein Grabstein ausgestellt, der 2018 im Wrangelkiez aufgetaucht war: Mit der Aufschrift „6,20/qm“ wurde damals vom Künstlerinnenkollektiv „Rocco und seine Brüder“ bezahlbares Wohnen begraben. Eine ursprünglich subversive Intervention ist wenig später schon museal und verliert ihre politische Sprengkraft. Um dem entgegenzuwirken, hat „Berlin Global“ vier „Freiräume“ ausgespart, die allen offen stehen, die sich einbringen möchten. Vorausgesetzt, das eingereichte Konzept überzeugt die unabhängige Jury. Barbara Bernardi, Linda Paganelli, zwei Künstlerinnen aus Italien, die seit 2008 und 2017 in Berlin leben, und der gebürtige Franzose Vincent Voignier, seit 2003 in der Stadt, ist das mit „Wir bleiben! Gentrifizierung und Widerstand in Berlin“ gelungen.

Humboldt Forum: Nicht alle waren zum Interview bereit

Ihre Intervention ist eine Collage mit fiktiven Berliner Stadtlandschaften. Was dahinter im Argen liegt, kann man sich auf interaktiven Bildschirmen von Berlinerinnen und Berlinern erzählen lassen, die alle etwas gemeinsam haben: Sie leisten Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt. Freitag war Eröffnung mit einem für das Humboldt Forum eher untypischen Publikum. Unter die Künstlerinnen und Museumsleute mischten sich Kreuzberger Altlinke, Punks, ehemalige Obdachlose und Ost-Berliner Intelligenz. Also all jene, die das rekonstruierte Schloss lieber heute als morgen abreißen würden. Aber darum ging es an diesem Abend nicht. Oder doch? Die Künstlerinnen erzählen, dass nicht jeder mit ihnen reden wollte, sobald sie das Humboldt Forum ins Spiel brachten. Der Ort sei „imperialistisch, der Namensgeber ein Wegbereiter des Kolonialismus“, heißt es dazu in einem Videostatement eines Nicht-Teilnehmers.

Und dennoch ist es den Künstlerinnen gelungen, 18 Interviews zu führen und so die Freifläche mit Initiativen zu füllen, die sonst nur hie und da sichtbar werden, wenn die Polizei zur Räumung anrückt. Der Weg durch die Stadt auf der Suche nach Widerstand habe sie verändert, sagt Barbara Bernardi, und auch die Stadt selbst sei eine andere geworden. Das spiegle sich in der Collage, die nur eine Kulisse sein könne für die großen Veränderungen, die nicht immer sichtbar sind.

„Wir bleiben“: Debatten anhand der Habersaathstraße

Darüber diskutierten dann die Interviewten selbst am Eröffnungstag. Beispiel Habersaathstraße: Ein Plattenbau für Mitarbeiterinnen der Charité, 2006 von der Stadt für 2,2 Millionen verkauft mit dem Versprechen, dass sich für die Mieter nichts ändere, wechselt 2018 für diesmal 22 Millionen erneut den Besitzer. Der neue Investor will abreißen, Kündigungen flattern ins Haus, vielen ist der Druck und die Unsicherheit zu groß, Daniel Diekmann aber will bleiben. Mit seiner Initiative „Leerstand hab ich saath“ holt er sogar neue Mieterinnen, Obdachlose vom Alexanderplatz ins Haus. Janet Amon ist eine davon. Für sie ist diese Wohnung der (freilich prekäre) Anfang in ein geregeltes Leben, „waschen, duschen, Freunde einladen“.

Dabei betrifft Gentrifizierung auch den Mittelstand. Conny Pfeiffer vom Netzwerk #200Häuser berät Mieterinnen mit Eigenbedarfskündigung. Warum die Politik, so wenig dagegen tue? „Nun, Politiker sind selbst meist Eigentümer“ vermutet sie. Damit erkläre sich auch, dass seit dem Volksbegehren „Deutsche Wohnen und Co enteignen“, das 56 Prozent befürworteten, so wenig passiert sei.