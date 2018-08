Elmar Wepper: „Ich bin immer noch sehr unsicher“

Vor zehn Jahren hatte Elmar Wepper mit „Hanami – Kirschblüten“ einen enormen Erfolg. Und startete noch mal eine richtige Alterskarriere. Ab nächster Woche ist er erneut im Kino zu erleben, in einem Film mit dem prosaischen Titel „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“. Er spielt den Gärtner – wieder eine markante Altersrolle für den lange unterschätzten Schauspieler. Zur Premiere kam der 74-Jährige am Donnerstag nach Berlin. Wir trafen ihn im Hotel Waldorf Astoria. Er gab sich sehr offen und bescheiden. Nur fotografieren lassen wollte er sich nicht. Etwas Eitelkeit muss schon sein.

Herr Wepper, nach „Dreiviertelmond“ (2011) spielen Sie jetzt auch in „Grüner wird’s nicht“ schon wieder einen Grantler. Warum eigentlich? Ist das ein Wesenszug von Ihnen?

Elmar Wepper: Nein, gar nicht. Da können Sie alle fragen. Ich gelte als nett, höflich, freundlich. Aber vielleicht ist das ja genau das Spannende, jemanden gegen sein Image zu besetzen. Vielleicht kommt man deshalb immer auf mich. Das wär’ dann zumindest schmeichelhaft. Die spannendere Herausforderung als Schauspieler ist es allemal. Wenn man der Figur zu ähnlich gestrickt ist, wenn es so „flutscht“, ist das nicht immer zuträglich. Wenn man sich an einer Figur reibt, ist das viel interessanter.

Ihr Schorsch im Film geht gern in die Luft. Auch buchstäblich. Er fliegt einen Doppeldecker. Wie war das – in der Luft zu drehen? Bekommt man da einen anderen Blick auf das Leben? Auch auf sich selbst?

Das wäre naheliegend, so zu denken. Aber beim Drehen kommen einem die Gedanken nicht. So kontemplativ kann man sich da nicht zurücklehnen. Du kriegst da ständig über Mikro Anweisungen: Schau mal nach links, aber nicht zu sehr, sonst bist du nicht mehr im Bild. Aber stimmt schon, als ich ohne Kamera probegeflogen bin, in einer offenen Maschine, wo einem der Wind so ins Gesicht pfeift, das war schon schön. Wobei auch das wieder relativ ist: So ein Doppeldecker fliegt ja nicht so schnell, das ist ja wie ein Moped.

Dieser Schorsch kappt alle Taue und bricht mit seinem Flugzeug in ein neues Leben auf. Ist das eine Sehnsucht, die Sie auch mal hatten: alles hinter sich lassen?

Nein, gar nicht. Nicht mal in der schwächeren Form, dass ich mir Gedanken gemacht hätte, warum ich das nicht mal getan habe. Was ich gemacht habe, war mal ein vierteljähriger Trip quer durch Amerika. Ich war auch öfter in Britisch-Kolumbien oder in den Northwest Territories, weil ich da übers Reiten und Fischen so einen Bezug hatte. Das hat etwas ganz Wildes, Ursprüngliches. Das waren aber nie Fluchten in dem Sinn, etwas zu verlassen oder vor etwas zu fliehen. Ich wollte was entdecken.

Das ist Ihr dritter großer Kinofilm seit „Hanami“. Hat sich mit Doris Dörries Film noch mal eine ganz andere Alterskarriere für Sie aufgetan?

Faktisch ja, es kamen ganz andere Rollen. Auch in der Wahrnehmung innerhalb der Branche hat sich was geändert. Ich selber bin aber sehr unsicher, und das bin ich auch geblieben. Ich bin ja noch der gleiche Schauspieler, mit allen Qualitäten, aber auch allen Mängeln.

Hat man Sie früher vielleicht unterschätzt?

Das weiß ich nicht. Das würde jetzt eine Haltung voraussetzen, dass ich früher auf die großen Angebote gewartet habe. Ich hab’ ja auch nicht nur im Unterhaltungsbereich gearbeitet, es gab schon richtige Charakterrollen. Ich wusste, dass mir das auch lag, vielleicht sogar mehr als die leichte Unterhaltung, die ja gar nicht so leicht zu machen ist. Irgendwann ist man plötzlich Charakterdarsteller, das ist aber auch missverständlich. Die Unterscheidung ist wie bei E- und U-Musik ziemlich überflüssig.

Gibt es zu wenig Altersrollen – oder hat das Kino die Best-Ager inzwischen als Zielgruppe erkannt?

Dazu weiß ich zu wenig. Es ist sicher so, dass Frauen da mehr Probleme haben im Alter. Vor allem solche Frauen, die ihre Karriere auch ihrer Attraktivität zu verdanken haben. Ich kann das an mir jedenfalls nicht feststellen. Aber dass es jetzt mehr Filme gibt, in denen ältere Menschen Hauptrollen spielen, das ist schon deutlich zu beobachten.

Jetzt hat Doris Dörrie eine Fortsetzung von „Hanami“ gedreht. Was erwartet uns da? Sie sind da doch am Ende gestorben?

Ja, Hannelore Elsner und ich sind im ersten Teil gestorben. Die Hannelore schon etwas früher, die kam ja dann als Geist wieder. Die Fortsetzung hieß ursprünglich „Hanami 2“, jetzt heißt sie „Hanami – Tee mit Dämonen“, da können Sie schon ahnen, was wir beide da spielen. Wir spielen diesmal aber nur einen relativ kleinen Part.

Vor „Hanami“ galten Sie lange nur als der kleine Bruder von Fritz Wepper. Hat sich das in der letzten Dekade geändert?

Ich weiß nicht recht. Also, biologisch bin ich ja immer noch der Jüngere. Der Fritz hat ein tolles Feedback mit „Um Himmels Willen“. Das läuft seit 16, 17 Jahren, das ist die erfolgreichste Serie der ARD, die auch international ein Erfolgsschlager ist. Das liebt der Fritz, das macht er grandios. Und ich glaube, auch wenn ich da jetzt kein falsches Lob aussprechen will, die Serie verdankt ihren Erfolg vor allem dem Fritz. Das ist ja auch eine Gratwanderung, weil er einen Unsympathen spielt, Folge für Folge.

… die Weppers, die Grantler!

Manche mögen sagen, ist ja nur Fernsehen, Kino ist hochwertiger. Ich lehne das ab.

Gab es früher eigentlich so was wie Konkurrenz oder Rivalität zwischen Ihnen?

Nicht wirklich. Wir hatten ja getrennte Karrieren. Ich mit „Polizeiinspektion 1“, „Unsere schönsten Jahre“ und „Zwei Münchner im Hamburg“, Fritz mit „Der Kommissar“ und 17 Jahre lang „Derrick“. Wir haben dann allerdings mal 17 Folgen lang „Zwei Brüder“ fürs ZDF gemacht. Nein, da war keine Konkurrenz, wir sind uns nie in die Quere gekommen, ich hab auch nie gedacht, warum spielt er das, das könnte ich doch auch? Umgekehrt war’s auch nicht der Fall.

Sie steigen nicht in die Lüfte. Aber was machteigentlich Elmar Wepper, wenn er sich erholen oder entspannen will?

Garten, Hund, spazieren gehen, Fliegenfischen. Und, was ich besonders liebe: nichts tun. Ich hatte schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich gar nichts zu tun hatte.

… da würden andere Schauspieler schon in ein Loch fallen…

Nein, das war eine wunderbare Zeit. Die Tatsache, dass ich weiß, dass ich auch ohne diesen Beruf sehr glücklich und ausgefüllt sein kann, dass mich da nie Langeweile überkommt, das beruhigt mich. Da muss ich gar nicht ausforschen, wie das mal sein wird, wenn ich nicht mehr drehe. Dann habe ich ja noch mehr Zeit!