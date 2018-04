Das sind die Nominierten beim Deutschen Filmpreis 2018

Bester Spielfilm: "3 Tage in Quiberon"; "Aus dem Nichts";

"Der Hauptmann"; "In den Gängen"; Das schweigende Klassen­zimmer"; "Western"

Bester Dokumentarfilm: "Beuys"; "Das Kongo Tribunal"; "Taste of Cement"

Bester Kinderfilm "Amelie rennt"; "Die kleine Hexe"

Regie Emily Atef für "3 Tage in Quiberon"; Fatih Akin für "Aus

dem Nichts"; Valeska Grisebach für "Western"

DrehbuchFatih Akin und Hark Bohm für "Aus dem Nichts"; Lars Kraume für "Das schweigende Klassenzimmer"; Nicolas Wackerbarth u. Hannes Held für "Casting"

Hauptdarstellerin Marie Bäumer für "3 Tage in Quiberon"; Diane Krüger für "Aus dem Nichts"; Kim Riedle für "Back for Good"

Hauptdarsteller Andreas Lust für "Casting"; Oliver Masucci für "Herrliche Zeiten; Franz Rogowski für "In den Gängen"

Nebendarstellerin Sandra Hüller für "In den Gängen"; Corinna Kirchhoff für "Casting"; Birgit Minichmayr für "3 Tage in Quiberon"

Nebendarsteller Alexander Fehling für "Der Hauptmann"; Robert Gwisdek für "3 Tage in Quiberon"; Charly Hübner

für "3 Tage in Quiberon"

Kamera Jens Harant für "Das schweigende Klassenzimmer"; Thomas W. Kiennast für "3 Tage in Quiberon"; Rainer Klausmann für "Aus dem Nichts"; Christoph Krauss für "Manifesto"; Peter Matjasko für "In den Gängen"

Schnitt Michał Czarnecki für "Der Hauptmann"; Stephan Krumbiegel und Olaf Voigtländer für "Beuys"; Jan Ruschke für "Es war einmal Indianerland"

Szenenbild Erwin Prib für "Jugend ohne Gott"; Erwin Prib für "Manifesto"; Josef Sanktjohanser für "Zwei Herren im Anzug"

Kostümbild Bina Daigeler für "Manifesto"; Maurizio Millenotti und Gianni Casalnuovo für "The Happy Prince"; Esther Walz für "Das schweigende Klassenzimmer"

Maskenbild Heike Merker für "Mann aus dem Eis"; Ljiljana Müller und Hanna Hackbeil für "3 Tage in Quiberon"; Morag Ross und Massimo Gattabrusi für "Manifesto"

Filmmusik Ali N. Askin für "Teheran Tabu"; Christoph M. Kaiser für "3 Tage in Quiberon"; Ulrich Reuter für "Beuys"; Martin Todsharow für "Der Hauptmann"

Tongestaltung "Der Hauptmann; "Der Mann aus dem Eis"; "3 Tage in Quiberon"

Ehrenpreis Hark Bohm, Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor

