Die Berliner Linksfraktion hat sich trotz des Konfliktes um die unterbrochenen Sondierungen mit Grünen und SPD personell für die Legislaturperiode aufgestellt. Die mit 45 Sitzen größte politische Kraft im neuen Abgeordnetenhaus hat dabei ihre Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp ohne Gegenstimmen zur Fraktionsvorsitzenden gewählt, wie ein Fraktionssprecher bestätigte. Als Ko-Vorsitzenden wählten die 44 anwesenden Mitglieder den bisherigen Fraktionschef Tobias Schulze. Dieser ist als Vertreter des pragmatischen Parteiflügels nicht unumstritten, bekam 28 Ja- und 12 Nein-Stimmen.

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Zum neuen Fraktionsvorstand gehen auch neu gewählte Abgeordnete

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Linken die Finanz- und Bildungsexpertin Franziska Brychcy, die bis 2025 auch Landesvorsitzende war. Ebenso wie der Charlottenburger Mieten-Fachmann Niklas Schenker, der ebenfalls Fraktionsvize wurde, gehörte sie auch der alten Linksfraktion an.

Von den neuen Abgeordneten wurden Moritz Warnke aus Treptow-Köpenick und die Reinickendorferin Pilar Caballero Alvarez zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Beisitzer sind mit dem Neuköllner Rouzbeh Taheri und der Vize-Landesvorsitzenden Martha Kleedörfer aus Mitte zwei Vertreter des linken Parteiflügels. Parlamentarische Geschäftsführer sind der altgediente Innenpolitiker Niklas Schrader aus Pankow und die neu gewählte Jana Behrends aus Lichtenberg.

Dem Fraktionsvorstand gehören qua Amt auch die neu ins Abgeordnetenhaus gewählten Landesvorsitzenden Kerstin Wolter aus Friedrichshain und Maximilian Schirmer aus Pankow an, ebenso wie die designierte Abgeordnetenhauspräsidentin Hendrikje Klein aus dem Kreisverband Lichtenberg.