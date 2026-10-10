Zutaten (für 4 Personen):
Ofenkürbis:
1 Hokkaido Kürbis
4 Thymianzweige
1 EL Olivenöl
Salz
Pfeffer
Fagioli:
1 Dose weiße Bohnen, gegart
3 Knoblauchzehen
1 Bio-Zitrone
50 ml neutrales Öl (z. B. Raps)
Salz
Pfeffer
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Condimento:
1 Gemüsezwiebel
100 g Kapern
1 Peperoni, rot
1 Knoblauchzehe
200 g Cherrytomaten
Deko:
4 Kerbelstiele
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Zubereitung:
Den Kürbis waschen, halbieren und die Kerne mit einem Löffel entfernen. Die Kürbishälften in vier gleichmäßige Spalten schneiden. Auf einem Backblech verteilen, mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Thymianzweige dazugeben. Den Kürbis im Ofen etwa 25 bis 30 Minuten rösten, bis er weich ist und an den Rändern leicht Farbe angenommen hat.
Donnerstags
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Für die Fagioli das Rapsöl in einem kleinen Topf oder einer Pfanne erhitzen. Die Knoblauchzehen schälen, ins Öl geben und bei niedriger Hitze langsam goldbraun konfieren. Die Bohnen abgießen und mit fein abgeriebener Zitronenschale pürieren. Die Knoblauchzehen zusammen mit dem noch warmen Öl nach und nach unter die Bohnencreme mixen, bis eine glatte, cremige Konsistenz entsteht. Mit Zitronensaft und Salz abschmecken.
Für das Condimento die Gemüsezwiebeln und den Knoblauch schälen. Zwiebel, Knoblauch und Peperoni in feine Streifen schneiden. Die Cherrytomaten halbieren. Etwas Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und Zwiebel, Peperoni und Knoblauch bei hoher Hitze kurz anbraten. Die Tomaten dazugeben und ebenfalls kurz mitrösten. Zum Schluss die Kapern unterheben und das Condimento mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zum Anrichten die Fagioli auf vorgewärmte Teller geben und mit dem Rücken eines Löffels leicht verstreichen. Je zwei Kürbisspalten darauflegen und das warme Tomaten-Kapern-Condimento darübergeben. Mit frisch gezupften Kerbelblättchen garnieren und sofort servieren.