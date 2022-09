„Sticks 'n' Sushi eröffnet drittes Restaurant in Berlin

Nach Restaurants in Tiergarten und Charlottenburg eröffnet in Kürze eine neue Filiale in Mitte an der Torstraße.

Die „Sticks ‘n’ Sushi“-Familie in Berlin bekommt Zuwachs. Nach Restaurants an der Potsdamer Straße in Tiergarten und an der Kantstraße in Charlottenburg – in unmittelbarer Nachbarschaft der Paris Bar – soll in Kürze ein drittes an der Torstraße 171 in Mitte entstehen. „Wir lieben Berlin und die Berliner lieben uns“, erklärt Andreas Karlsson, CEO der Restaurantgruppe. Nach den Erfolgen mit den ersten beiden Restaurants sei das dritte ein logischer Schritt. „Die Torstraße als Anziehungspunkt und Ausgehviertel mit der typischen Berliner Mischung aus neuem Schick und urbanen Lifestyle ist der perfekte Standort für unseren Mix aus japanischer und dänischer Küche“, ergänzt Annette Schwarz, Geschäftsführerin von Sticks‘n’Sushi Deutschland.

Mix aus Hygge und Minimalismus

Ähnliche Erwägungen hatten Karlsson veranlasst, an der Kantstraße das zweite „Sticks ‘n’ Sushi“ zu eröffnen, vor allem die Nähe zu dem gastronomisch wieder aufgeblühten Savignyplatz und die lebendige Mischung hatten den Ausschlag gegeben. Für das Design mit dem typischen Mix aus dänischer „Hygge“ und japanischem Minimalismus ist wieder das in Berlin ansässige Architektenbüro Diener & Diener verantwortlich, die die Gruppe bereits seit den ersten Anfängen vor mehr als 25 Jahren im Jahr 1994 begleiten. „Sticks ‘n’ Sushi“ hat Restaurants in Kopenhagen und London. Außerhalb dieser Länder gibt es die Gruppe nur in Berlin.

Auch in den bestehenden Restaurants gibt es eine Neuerung in Form einer neuen Speisekarte, die noch mehr vegetarische Gerichte bieten soll. Die Gerichte, die aus Sushi und Yakitori bestehen, also Grillspießen - daher der Name „Sticks ‘n’ Sushi“ – wurden seit mehr als einem Jahr von den Küchenchefs der Restaurants entwickelt. Das neue Restaurant an der Torstraße soll 60 Gästen an Tischen und weiteren zwölf an der Bar Platz bieten. Dazu kommt eine Terrasse mit 36 Plätzen. Zurzeit wird dafür noch das Team gesucht.

„Sticks ´n‘ Sushi“ wurde 1994 in einem Kopenhagener Keller von den dänisch-japanischen Brüdern Jens und Kim Rahbek sowie Thor Andersen gegründet. Inzwischen gibt es insgesamt 22 Restaurants in und um Kopenhagen, in England und in Berlin.