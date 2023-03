Streik Flughafen Berlin: Keine Abflüge am BER

Am Montag streikt das Sicherheitspersonal am Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Das müssen betroffene Fluggäste jetzt wissen.

Berlin/Schönefeld. Passagiere müssen sich zum Wochenstart am Flughafen BER in Berlin auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals werden am Montag, den 13. März 2023 rund 200 Abflüge gestrichen. Betroffen seien etwa 27.000 Passagiere, teilte ein Flughafensprecher am Samstag mit. Inwieweit auch ankommende Flüge betroffen sind, hängt nach Angaben des Sprechers von den Fluggesellschaften ab. Passagiere seien gebeten, sich bei ihrer Airline zum Flugstatus zu informieren.

Aufgerufen zum Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi. Laut Mitteilung beginnt der Ausstand am Flughafen BER in den frühen Morgenstunden um 3.30 Uhr und endet in den späten Nachtstunden. Nach Angaben der Gewerkschaft werden sich die Streikenden am Montag ab 8 Uhr vor dem BER-Terminal auf dem Willy-Brandt-Platz versammeln. Verdi rechnet mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen soll sich das Sicherheitspersonal am Arbeitskampf beteiligen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi weiter mit.

Da es sich um einen Warnstreik des Flughafenpersonals handelt und die Airlines keine Tarifpartner in dieser Auseinandersetzung sind, sind sie selbst von den Auswirkungen betroffen. „Lufthansa informiert betroffene Kund:innen und bietet, soweit möglich, alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn an“, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Morgenpost. Die Reisenden sollten sich vor Reiseantritt auf lufthansa.com oder über die App über den Status ihres Fluges informieren. „Lufthansa bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagier:innen“, teilte das Unternehmen mit.

Zu den konkreten Auswirkungen und der Situation vor Ort wird empfohlen, sich an den jeweiligen Flughafen zu wenden. Lufthansa geht davon aus, dass der Flugbetrieb bereits am Dienstag wieder weitestgehend normal durchgeführt werden kann.

Verdi steht seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen, um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen zu erhöhen. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde über eine Erhöhung immer wieder verhandelt, betonte Verdi. Zuletzt sei Anfang 2019 vereinbart worden, die Verhandlungen dazu fortzusetzen. Sie wurden laut Verdi im Januar aufgenommen und im Februar 2020 fortgesetzt. Wegen der Pandemie seien die Verhandlungen vom BDLS nicht weitergeführt worden. Erst durch eine erneute Verabredung in der Entgelttarifrunde 2022 war der Gewerkschaft zufolge der BDLS bereit, über die Forderungen zu verhandeln. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt.

„Die Sicherheit der Fluggäste zu garantieren, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die rund um die Uhr an jedem Tag der Woche, auch sonntags, feiertags und nachts geleistet werden muss und viel Flexibilität verlangt. Schichtarbeit an allen Tagen rund um die Uhr wirkt sich auf das Leben der Familien und Freunde negativ aus", erklärte Wolfgang Pieper von der Gewerkschaft. Verdi fordert, dass durch "angemessene Zeitzuschläge" die Arbeit zu "ungünstigen Zeiten" honoriert werden soll. "Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden, damit genügend Menschen bereit sind, diese Tätigkeit zu leisten. Nur so müssen die Fluggäste keine langen Warteschlangen hinnehmen, verlieren keine Zeit und sie können ihre Reise sicher antreten“, so Pieper.

Bereits im Januar war es wegen Streiks am BER zu erheblichen Einschränkungen gekommen. Damals waren einen ganzen Tag lang zentrale Arbeitsbereiche bestreikt worden und der Flugbetrieb war den ganzen Tag über vollständig eingestellt worden. Rund 35.000 Passagiere waren davon betroffen, dass etwa 300 Starts und Landungen gestrichen wurden. Die Gewerkschaft Verdi hatte damals die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit im Rahmen der laufenden Tarifrunde zum Warnstreik aufgerufen. Rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten sich an einer Kundgebung auf dem Gelände. (mit dpa)