Flughafen BER: Warnstreik am Montag

Berlin. Am Flughafen BER kommt es am Montag, den 13. März 2023 zu einem Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Samstag in einer Mitteilung mit. Adressiert ist der Streik-Aufruf an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich und die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle.

Laut Verdi-Mitteilung beginnt der Ausstand in den frühen Morgenstunden und endet in den späten Nachtstunden. "Es ist im Zusammenhang mit dem Streik mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder -streichungen zu rechnen", teilte die Gewerkschaft mit.

Nach Angaben der Gewerkschaft werden sich die Streikenden am Montag ab 8 Uhr vor dem BER-Terminal auf dem Willy-Brandt-Platz versammeln. Verdi rechnet mit rund 300 Teilnehmerinen udn Teilnehmern.

Warnstreik am Flughafen BER: Das fordert Verdi

Verdi steht seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen, um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen zu erhöhen.

Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde über eine Erhöhung immer wieder verhandelt, betonte Verdi. Zuletzt sei Anfang 2019 vereinbart worden, die Verhandlungen dazu fortzusetzen. Sie wurden laut Verdi im Januar aufgenommen und im Februar 2020 fortgesetzt. Wegen der Pandemie seien die Verhandlungen vom BDLS nicht weitergeführt worden.

Erst durch eine erneute Verabredung in der Entgelttarifrunde 2022 war der Gewerkschaft zufolge der BDLS bereit, über die Forderungen zu verhandeln. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt.

Verdi: "Schichtarbeit wirkt sich negativ auf das Familienleben aus"

„Die Sicherheit der Fluggäste zu garantieren, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die rund um die Uhr an jedem Tag der Woche, auch sonntags, feiertags und nachts geleistet werden muss und viel Flexibilität verlangt. Schichtarbeit an allen Tagen rund um die Uhr wirkt sich auf das Leben der Familien und Freunde negativ aus", erklärte Wolfgang Pieper von der Gewerkschaft.

Verdi fordert, dass durch "angemessene Zeitzuschläge" die Arbeit zu "ungünstigen Zeiten" honoriert werden soll. "Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden, damit genügend Menschen bereit sind, diese Tätigkeit zu leisten. Nur so müssen die Fluggäste keine langen Warteschlangen hinnehmen, verlieren keine Zeit und sie können ihre Reise sicher antreten“, so Pieper.

