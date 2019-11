Offiziell: Der BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnen

Die Haupthalle des Terminals 1 am Flughafen BER: Am 31.10. 2020 sollen hier die ersten Maschinen abheben - wirklich.

Berlin. Wann geht der BER denn nun an den Start? Vom Herbst 2020 spricht Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup schon seit drei Jahren. Seit Freitag ist aber klar, welches konkrete Datum für die Eröffnung des Flughafens BER tatsächlich angepeilt wird: Am 31. Oktober 2020 sollen die ersten Passagiere am neuen Terminal abgefertigt werden - ganz offiziell.

Auf diesen Tag einigten sich am Freitag die Aufsichtsräte der Flughafengesellschaft, die noch bis zum Nachmittag tagen. Damit steht erstmals seit der drei Wochen vor dem Termin geplatzten Eröffnung am 3. Juni 2012 wieder ein genauer Starttermin fest. Seitdem haben sich die Vorgänger von Lütke Daldrup nie mehr so genau festgelegt, sondern hatten allenfalls Jahreszahlen und Jahreszeiten für die Eröffnung des BER genannt.

Der #BER wird am 31.10.2020 eröffnet. Diesen Termin nannte #Flughafenchef Lütke Daldrup soeben dem Aufsichtsrat. Weitere Infos dazu folgen auf einer Pressekonferenz am späten Nachmittag. #Eröffnungstermin #Flughafen #Berlin #Brandenburg @berlinairport — Berlin Airport Corporate News (@fbb_corporate) November 29, 2019

BER-Chef Lütke-Daldrup ist sicher, dass der Termin gilt

Der Flughafenchef ist sich sicher, den Termin auch halten zu können, allen Widrigkeiten zum Trotz. Noch sind sie auf der Baustelle fieberhaft dabei, die letzten Mängel zu beseitigen. In dieser Woche war ein Bericht des TÜV aus dem September bekannt geworden, in dem die Prüfer noch zahlreiche Mängel in den Kabeltrassen aufführten und eine längere Prüfung in Aussicht stellten. Kabel seien nicht richtig verlegt, Starkstrom läge neben normalen Leitungen, zudem fehle in vielen Fällen die nötige Bezeichnung für die Kabel.

TÜV-Vertreter waren auch am Freitag in der Aufsichtsratssitzung, um den Kontrolleuren die Lage zu schildern. Die Situation habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten gebessert. Es gebe überall Fortschritte, hieß es aus der Flughafengesellschaft, aber man sei „noch nicht durch“. Gleichwohl sei der Termin zu schaffen.

Flughafen BER - Prüfungen liegen im Zeitplan

Dass Lütke Daldrup anders als zunächst geplant seine Baufertigstellungsanzeige für das Hauptterminal noch nicht bei der Baubehörde abgegeben hat, müsse nicht zu einer verzögerten Genehmigung führen, hieß es. Denn die Beamten seien schon seit der Wirk-Prinzip-Prüfung zum Zusammenspiel der technischen Anlagen in die Abnahme einbezogen. Sie bekommen die Unterlagen entsprechend den Fortschritten und können sie schon untersuchen, ehe die eigentliche Baufertigstellung mitgeteilt wird. Auch die Behörde habe ein Interesse, nicht auf einen Schlag alle Akten vorgelegt zu bekommen. Auch diese Prüfungen lägen im Zeitplan.

