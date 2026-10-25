Im Landkreis Märkisch-Oderland (Brandenburg) rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Großbrand aus. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war unweit des dortigen Cemex-Werkes auf einem Betriebsgelände ein Feuer ausgebrochen. Cemex ist ein mexikanischer, global operierender Baustoffhersteller, vor allem im Transportbetonbereich, und einer der zehn größten Zementhersteller der Welt.

Brand in Märkisch-Oderland: Polizei ermittelt Ursache

Die Feuerwehr wurde gegen 22 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen insgesamt vier große Lkws mit Silo-Aufliegern in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle bringen. Auf Bildern waren meterhohe Rauchsäulen zu sehen. Eine angrenzende Straße wurde während des Einsatzes gesperrt.

Wie groß der Sachschaden ist, ist noch nicht ermittelt. Mehrere Fahrzeuge brannten vollständig aus. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Ob es sich eventuell um einen Anschlag, Brandstiftung oder um einen technischen Defekt handelt, ermittelt nun die Brandenburger Kriminalpolizei.

BMO