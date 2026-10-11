Am Samstagabend hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L23 zwischen Spreenhagen und Storkow (Landkreis Oder-Spree) ereignet. Der Fahrer eines Kleintransporters war auf einem Kreuzungsbereich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr, ohne zu bremsen, geradeaus weiter.

Dabei durchbrach er die Leitplanke und stieß in der Folge gegen eine Baumgruppe. Das Fahrzeug kam dann auf einem Baum zum Stehen. Der 41-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

An der Einsatzstelle landete ein Rettungshubschrauber. Dieser brachte den Schwerverletzten nach einer ersten Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

BMO/dw