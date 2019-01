Wildschweine in Kleinmachnow: Video zeigt, wie ganze Rotte durch ein Wohngebiet jagt

In die Wohngebiete eingewanderte Wildschweine stellen mittlerweile in vielen Gemeinden ein Problem dar, besonders in Kleinmachnow (Archivbild).

Kleinmachnow. Wieder einmal Wildschwein-Alarm in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Am hellichten Tag lief eine Rotte von etwa 15 Tieren mitten durch ein Wohngebiet der Kleinstadt, hetzte an einer viel befahrenen Straße entlang. Aus dem Auto heraus filmte ein Twitter-Nutzer das selbst für Kleinmachnower Verhältnisse spektakuläre Schauspiel. Menschen scheinen bei der wilden Jagd zum Glück nicht zu Schaden gekommen zu sein.

Bei uns um die Ecke war heute #Wildschwein-Alarm. 🙈 pic.twitter.com/AfBTvfjTqG — Dietmar Neuerer (@dneuerer) January 6, 2019

Wildschweine sind in der Region beileibe keine Seltenheit. Die Tiere haben sich in Kleinmachnow und im benachbarten Stahnsdorf längst zu einer Plage entwickelt. „Sobald es dunkel wird, suhlen sich des öfteren bis zu 20 Wildschweine auf dem Dorfplatz in Stahnsdorf und fühlen sich sauwohl“, berichtete im November eine Anwohnerin bei einer Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses Kleinmachnow. Immer wieder lassen sich die Tiere in Wohngebieten sehen und verwüsten Gärten und Sportplätzue. Aus Angst vor dem Schwarzwild brächten Eltern ihre Kinder sogar mit dem Auto zur Schule, erklärte unlängst der Stahnsdorfer SPD-Ortschef Heinrich Plückelmann.

Die Wildschwein-Population rund um Kleinmachnow ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die Tiere finden durch zahlreiche verwilderte Grundstücke und den Maisanbau optimale Lebensbedingungen vor. Um den Bestand einzudämmen, wurden in der Region 2018 etwa 100 Wildschweine von Jägern erlegt.

Mehr zum Thema:

Wildschwein Borstel ist sogar bei der Firmung dabei

Ursache für Wildtiere in der Stadt ist auch der Mensch

( BM )