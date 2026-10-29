Am kommenden Montag, 2. November, um 7 Uhr wird wie geplant der neue Aldi-Markt in Johannisthal eröffnet. Das teilte die Presseabteilung von Aldi Nord mit. Auf dem Grundstück an der Winckelmannstraße 38–42 war nach dem Abriss einer früheren Filiale, die Silvester 2025 zuletzt geöffnet hatte, in den vergangenen Monaten ein Neubau errichtet worden. Während der Bauzeit hatte Aldi einen Interimsstandort am Sterndamm 140 betrieben.

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„Kundinnen und Kunden können sich auf eine moderne Filiale mit einem vielfältigen Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren freuen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der neue Discounter wurde demnach im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet.

Berlin-Johannisthal: Neuer Discounter von Aldi mit wesentlich mehr Platz

„Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, sagt Angelika Haßelbach, Director Sales bei der für diese Filiale zuständigen Aldi-Regionalgesellschaft Großbeeren. Statt der früher vorhandenen Verkaufsfläche von 755 Quadratmetern weist der neue Markt eine Verkaufsfläche von mehr als 1050 Quadratmetern auf. Breitere Gänge wurden damit möglich.

Nach Unternehmensangaben gehören in einem Markt durchschnittlich 1860 Produkte aus 18 Warengruppen zum Sortiment. Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel. Rund 87 Prozent des gesamten Sortiments sind Eigenmarken. In der neuen Filiale in Johannisthal kooperiert Aldi Nord mit der regionalen Handwerksbäckerei Exner. Diese ergänzt das etwa 30-teilige Backsortiment um „lokale Spezialitäten“.

So viele Parkplätze stehen an der Winckelmannstraße zur Verfügung

Wichtig ist Aldi zu betonen, dass der Markt an der Winckelmannstraße dank neuer Technik auch energetisch modernisiert ist. So wurde auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Eine Wärmerückgewinnungsanlage der Kühlmöbel könne den Marktraum je nach Jahreszeit kühlen oder beheizen. Zudem sei die neue Filiale mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Darüber hinaus sei, wie bereits bei mehr als 150 anderen Aldi-Märkten in Deutschland, auch hier Holz als Baustoff verwendet worden.

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Zum Standort in Johannisthal gehören insgesamt 70 Parkplätze. Darunter befinden sich auch extra breite für Menschen mit körperlicher Behinderung sowie Eltern-Kind-Stellflächen. Vorhanden ist neben einer E-Ladesäule auch eine DHL-Packstation, die rund um die Uhr erreichbar ist. Dort können Anwohner Pakete abholen oder einlegen.