Der Wuhletalweg ist eine der schönsten Strecken zum Wandern und Radfahren in Berlin. Auf 16 Kilometern geht es vom Eiche-Park in Ahrensfelde immer an der Wuhle entlang bis zur Mündung in die Spree in Köpenick. Entlang des heute sauberen Baches, der bis in die 80er-Jahre hauptsächlich als Abwasserkanal genutzt worden war, können viele Tiere beobachtet werden. Außerdem führt die Strecke fast durchgehend durchs Grüne und kreuzt nur selten Straßen.

Diese Radfahrerin macht auf dem Wuhletalweg lieber einen Bogen um die Wurzelerhebungen. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

In den kommenden Monaten aber wird ein nicht unerheblicher Teil des Wuhletalwegs nicht zur Verfügung stehen. Grund dafür ist, dass das Straßen- und Grünflächenamt Treptow-Köpenick den Geh- und Radweg saniert. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Straße Am Bahndamm nahe dem S-Bahnhof Köpenick und der Hoppendorfer Straße. Dort werden ab dem 5. November Schäden an der Asphaltdecke beseitigt.

Wuhletal: Rad- und Wanderweg mit Sturzgefahr durch Wurzelerhebungen

Die Berliner Morgenpost ist die Strecke, die nach Erfassung durch den Fahrradcomputer rund 1,7 Kilometer lang ist, vor der Sanierung einmal abgefahren. Tatsächlich weist die Asphaltdecke in dem betroffenen Abschnitt an zahlreichen Stellen enorme Schäden auf. Zahlreiche Wurzelerhebungen, die auch bereits farblich markiert wurden, erfordern hohe Aufmerksamkeit. Wer nicht aufpasst, kann auf dem Rad stark durchgeschüttelt werden.

Starke Wurzelerhebungen wie diese machen den Wuhletalweg an vielen Stellen gefährlich. Radfahrer müssen besonders aufpassen. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

Gerade in der Dämmerung und im Dunkeln, wenn die Erhebungen noch schlechter zu erkennen sind, dürfte das Sturzrisiko erhöht sein. Schnelles Radfahren ist durch das ständige Abbremsen kaum möglich. Bei einem Vor-Ort-Besuch zeigte sich auch, dass viele Radfahrer an besonders beschädigten Stellen ausweichen und lieber am Rand über den begleitenden Wiesenstreifen fahren.

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Wie lange die Arbeiten dauern und welche Umfahrung ausgeschildert ist

Nach Angaben des Straßen- und Grünflächenamts werden die Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis Ende Januar 2027 andauern. Während dieses Zeitraums wird der Weg für Radfahrer gesperrt. Für Fußgänger soll die Nutzung eingeschränkt möglich sein. Auf Schildern vor Ort ist eine Umfahrungsmöglichkeit abgebildet. Diese führt Radfahrer über die Straße Am Wuhleufer, die Hämmerlingstraße und die Straße Am Bahndamm.

Vor Ort ist die Umleitung für Radfahrer ausgeschildert. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

Entgegen der Pressemitteilung des Bezirksamts ist auf den Schildern vor Ort ein Baustart bereits am 2. November angekündigt. Die Umleitung für diesen genannten Zeitraum dürfte zu verschmerzen sein, da sich der Umweg in Grenzen hält und die Nebenstraßen in der Gegend auch nicht besonders stark befahren sind. Ohnehin sind auch der südliche Teil der Hämmerlingstraße sowie die Straße Am Bahndamm derzeit stark von Baustellen geprägt. Grund sind die Arbeiten zum Bau des Regionalbahnhofs Köpenick und zum Neubau von knapp 100 Wohnungen durch die Degewo auf dem Grundstück des früheren Fantreffs „Union Tanke“.