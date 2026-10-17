Köpenick ist auch sonst schon bekannt dafür, dass es mit dem Auto im Berufsverkehr lange dauern kann. In dieser Woche aber scheint ein neuer Höhepunkt erreicht worden zu sein. Zwei neue Baustellen sorgen seit Montag für ein Chaos mit Ansage. Auf der Langen Brücke setzt die BVG Straßenbahngleise instand. Zugleich saniert das Bezirksamt Straßenschäden auf der Salvador-Allende-Straße. An beiden Standorten steht deshalb nur jeweils eine Spur zur Verfügung.

Die Folgen sind gravierend. Schon am frühen Nachmittag sind quasi alle wichtigen Verkehrsachsen stadtauswärts dicht. Quälend langsam schiebt sich die Blechlawine auf der Glienicker Straße, Grünauer Straße und Oberspreestraße Richtung Lange Brücke vorwärts. Ist diese Etappe geschafft, geht es im Schneckentempo weiter über die Salvador-Allende-Brücke Richtung Friedrichshagen. Die Busse der BVG stecken ebenfalls fest. So werden auf dem Weg nach Hause aus Minuten schnell Stunden.

Auch auf der Glienicker Straße bilden sich am Nachmittag stadtauswärts regelmäßig lange Staus. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

In den sozialen Medien regen sich viele Köpenicker vor allem über einen Hinweis des Bezirksamts auf. Die Behörde hatte in einer Mitteilung zu den angekündigten Bauarbeiten in der Salvador-Allende-Straße geschrieben, es werde empfohlen, „den Bereich weiträumig zu umfahren“. In der Praxis gibt es dafür jedoch keine wirkliche Möglichkeit.

Auch interessant Neuer Partner von Union Berlin: Dieses Eis gibt es bald in der Alten Försterei

Köpenick: Bürger wegen Baustellen und Staus wütend auf die Verwaltung

„An die Verantwortlichen im Rathaus: Vielleicht einfach mal raus aus den Büros, rein in den Alltag der Bürger. Dann versteht Ihr möglicherweise, warum der Frust immer größer wird“, lautet einer von etlichen Kommentaren bei Facebook. „Wer das genehmigt hat, sollte sich schämen!“, ein anderer. In der Tat muss die Frage erlaubt sein, warum an beiden sensiblen Stellen gleichzeitig Bauarbeiten stattfinden müssen – und das auch noch außerhalb der jetzt startenden, zweiwöchigen Herbstferien.

Auch interessant Berliner Firma zerlegt in der Werkstatt das Wahrzeichen von Adlershof

Kleiner Lichtblick: Am 30. Oktober sollen die Bauarbeiten auf der Langen Brücke und am 4. November in der Salvador-Allende-Straße fertig sein. Dann wäre zum Ferienende zumindest ein Nadelöhr wieder frei. Bleibt zu hoffen, dass zumindest in den Ferien der Berufsverkehr etwas zurückgeht.

Weitere Themen aus Treptow-Köpenick: