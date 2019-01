Salvador-Allende-Brücke wird für zehn Monate gesperrt

Berlin. 28.000 Autos und Busse fahren jeden Tag über die Salvador-Allende-Brücke in Köpenick. Sie ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im Südosten der Hauptstadt.

Nun muss die Brücke aber komplett für Autos gesperrt werden, und zwar schon ab Donnerstagabend, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Donnerstag mitteilte. Am Morgen seien im Beton Risse entdeckt worden. Derzeit werde die Sperrung vorbereitet.

@SenUVKBerlin meldet gerade: Salvador Allende-Brücke in #Köpenick ist so kaputt, dass sie komplett gesperrt werden muss. Ersatzbrücke dauert noch mindestens 10 Monate. #Berlin #Verkehr — Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) January 24, 2019

Die Sperrung wird etwa zehn Monate dauern. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Brücke weiterhin passieren. Schon seit Jahren wird die Brücke über die Müggelspree abgerissen und saniert. Bislang war aber noch ein Teil befahrbar, während der andere saniert wurde. Für den Ersatz sind 37 Millionen Euro veranschlagt, Mitte 2021 soll das Bauwerk fertig sein.

In Berlin müssen etwa 50 Brücken saniert werden, darunter die Elsenbrücke in Treptow. Bis 2028 können Autofahrer dort lediglich auf zwei statt drei Spuren pro Richtung die Spree queren. Auch die Mühlendammbrücke in der Nähe des Alexanderplatzes soll in etwa fünf Jahren wegen irreparabler Schäden abgerissen werden. Der Neubau der Rudolf-Wis­sell-Brücke als Teil der Stadtautobahn A100 wird nach Angaben der Verwaltung „nicht vor 2023“ beginnen.

