Tempelhof-Schöneberg führt zwei neue Parkzonen ein

In den Gebieten um den Richard-von-Weizsäcker-Platz und die Schöneberger Insel in Tempelhof-Schöneberg kostet das Parken nun Geld.

Berlin weitet seine Parkzonen immer weiter aus. Ohne Parkvignette muss also in vielen Gebieten gezahlt werden.

Berlin. Immer häufiger muss in Tempelhof-Schöneberg für das Parken bezahlt werden. Vorgesehen sind flächendeckende Parkzonen innerhalb des S-Bahnrings. Die Einführung zweier neuer Parkzonen war durch den Bezirk für vor wenigen Tagen angekündigt worden. Doch bislang werden nur für das Gebiet um den Richard- von-Weizsäcker-Platz (Zone 88) Gebühren erhoben. Die Einführung der Zone 89, Schöneberger Insel, verzögert sich. Und der Bezirk plant, weitere Parkzonen in diesem Jahr einzuführen.

Seit dem 21. Juli gilt also zunächst nur für das Zone 88 das kostenpflichtige Parken mittels Parkschein oder dem sogenannten „Handyparken“, bei dem ein Ticket über die Handy-App erworben wird. Laut Bezirksverkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) startet die Einführung der Zone 89 aufgrund von Lieferengpässen bei den Schildern mit etwas Verspätung. Insgesamt sind dann knapp 5300 Parkplätze betroffen.

Die Karte zeigt die Parkzonen, die in Tempelhof-Schöneberg dieses Jahr eingeführt werden.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

„Bewohner_innen sowie Gewerbetreibende, die für die beiden Zonen noch keinen Parkausweis beantragt haben, können einen entsprechenden Antrag stellen“, erklärt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg in einer Mitteilung. Das geht im Internet unter www.service.berlin.de, schriftlich per Post an Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin Bürgeramt, Back-Office, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin oder per E-Mail an das Bürgeramt (post-buergeramt@ba-ts.berlin.de).

Parkgebühren zum Jahresbeginn gestiegen

Als Bewohnerinnen und Bewohner gelten sämtliche Personen mit amtlich gemeldetem und tatsächlichem Wohnsitz innerhalb der Zone. „Diese können für jeweils ein auf sie zugelassenes oder ihnen dauerhaft überlassenes Kraftfahrzeug einen Parkausweis beantragen.“

Ohne Anwohnervignette ist das Parken in der Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und Sonnabend von 9 bis 18 Uhr kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel hatte Berlin die Parkgebühren in den verschiedenen Zonen um je einen Euro pro Stunde angehoben. Statt ein, zwei oder drei Euro müssen nun zwei, drei oder vier Euro gezahlt werden.

Tempelhof-Schöneberg führt 2023 noch vier weitere Parkzonen ein

Einzureichen sind folgende Unterlagen: eine Kopie des Personalausweises oder des Passes, eine Kopie der komplett aufgeklappten Vorderseite der Zulassungsbescheinigung Teil I/Kfz-Schein und gegebenenfalls die Nutzungsüberlassung (formlose Bescheinigung des Halters/der Halterin), sofern der Antragsteller/die Antragstellerin nicht Halter des Fahrzeuges ist. Die Gebühren für den Bewohnerparkausweis betragen derzeit für einen zwei Jahre gültigen Ausweis 20,40 Euro.

Allein im Jahr 2023 will der Bezirk acht neue Parkzonen einführen. Zuletzt waren die Zonen 86 (Großgörschenstraße) und 85 (Barbarossaplatz) hinzugekommen. Im August sollen dann die Zonen 84 (Bayerischer Platz) und 87 (Volkspark) in Schöneberg folgen. Den Abschluss machen in diesem Jahr 90 (St. Joseph Krankenhaus) und 91 (Manfred-von-Richthofen-Straße).

