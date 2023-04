Der Frühling ist da! Saisonstart auf dem Tempelhofer Feld

Auf dem Tempelhofer Feld aktive Vereine laden am Sonnabend zu einem Aktionstag. Das steht alles auf dem Programm.

Endlich Frühling: Tausende werden vor allem am Sonnabend wieder auf das Tempelhofer Feld kommen.

Berlin. Wetterumschwung und Saisonstart auf dem Tempelhofer Feld könnten gar nicht besser aufeinanderfallen. Tausende werden am Wochenende bei angenehm warmen Temperaturen auf das Feld pilgern. Am Sonnabend beginnen dort aktive Vereine offiziell die Frühjahrssaison. Besucherinnen und Besucher sind zu einem Aktionstag mit vielen Programmpunkten eingeladen.

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr kann zum Beispiel am Naturerfahrungsraum Tempelschlucht (südöstliches Feld) vorbeigeschaut werden. Von 11 bis 13 Uhr gibt es dort etwa eine stadtökologische Führung.

Tempelhofer Feld: Schafe und Lämmer bestaunen

An der Alten Gärtnerei im Südosten des Tempelhofer Feldes warten Schafe und Lämmer auf die Besucher. In Gruppen aufgeteilt, erfahren Interessierte dort etwas zum Beweidungsmanagement auf dem Feld.

Am Eingang Columbiadamm, nördliches Feld, geht es von 12 bis 17 Uhr um das Thema „Stadtacker“. Besucher können Pflanzen in kleinen Töpfen aussäen und mit nach Hause nehmen. Der Kinderzirkus „Cabuwazi“ hat ein Programm für Kinder und Jugendliche unter den Gästen vorbereitet. Jonglage und Akrobatik sind am Info-Pavillon möglich.

Am Eingang Oderstraße/Herrfurthstraße – östliches Feld werden von 15 bis 18 Uhr an der Sternwarte im Stadtteilgarten Schillerkiez astronomische Instrumente vorgestellt. Das Highlight: Die Sonne durch ein Teleskop beobachten.

Das ganze Programm finden Sie unter www.tempelhofer-feld.berlin.de.

