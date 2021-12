Wegen fehlender Gelder wird das Pilotprojekt an fünf Schulen in Tempelhof-Schöneberg 2022 zunächst nicht fortgesetzt.

Die zusätzliche Tagesreinigung an Schulen hat positive Effekte hervorgebracht.

Bildung Zusätzliche Reinigung in Schulen erst einmal eingestellt

Berlin. Weil die Finanzierung nicht gesichert ist, kann die zusätzliche Tagesreinigung an fünf Schulstandorten in Tempelhof-Schöneberg zunächst nicht fortgesetzt werden. Seit März 2020 läuft an der Bruno-H.-Bürgel-, der Havelland-, der Teltow- und Ruppin-Grundschule sowie der Friedenauer Gemeinschaftsschule ein Pilotprojekt. Knapp zwei Jahre wurde dort neben der täglichen Grundreinigung eine zusätzliche Tagesreinigung getestet.

Im Doppelhaushalt 2020/21 wurden dafür 200.000 Euro bereitgestellt. Den neuen Haushalt 2021/22 hat das Berliner Parlament jedoch noch nicht beschlossen. Ab 1. Januar gilt deshalb zunächst die zusätzliche Haushaltswirtschaft. Unter diesen Bedingungen könne das Projekt nicht über den 31. Dezember hinaus fortgeführt werden, hat das Bezirksamt kürzlich mitgeteilt.

Oltmann (Grüne): Tagesreinigung in allen Schulen etablieren

Immer wieder gibt es Klagen von Eltern über dreckige Schulen. Seit 2019 setzt sich das Bündnis „Schule in Not“ deshalb für bessere Bedingungen in den Schulen und für die Reinigungskräfte ein. Kernforderung ist die Rekommunalisierung der Schulreinigung. Auch in Tempelhof-Schöneberg engagierten sich Eltern und sammelten mehr als 1000 Unterschriften für einen Einwohnerantrag. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) stimmte dem Antrag im Juni 2020 zu.

„Die Tagesreinigung hatte sowohl für eine bedarfsgerechte Reinigung in den Schulen als auch für die Arbeitszeitgestaltung der ausführenden Reinigungskräfte grundsätzlich positive Effekte“, so das Bezirksamt in seiner Mitteilung. Auf die pandemiebedingte Zusatzreinigung habe dies keinen Einfluss.

Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) bedauert, dass die zusätzliche Schulreinigung zunächst nicht weitergeführt werden kann. „Es ist unser fester politischer Wille nicht nur das bestehende Angebot, sondern die Tagesreinigung generell als festen Bestandteil der Schulreinigung zu etablieren“, so Oltmann. „Die notwendigen Ressourcen dafür kann nur die Landesregierung verschaffen. Ich setze darauf, dass die Vereinbarungen der Koalition hierzu umgesetzt werden.“