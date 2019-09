Eltern machen gegen dreckige Schulen in Berlin mobil

Graffitti an einer Schule - keine Seltenheit in Berlin.

Mit Unterschriftensammlungen wollen Eltern in fünf Berliner Bezirken mehr Sauberkeit in Berlins Schulen erwirken.

Schmuddelige Flure, übelriechende Toiletten, Dreck in den Ecken: Eltern haben genug von den schlechten Bedingungen in Sachen Sauberkeit an Berliner Schulen. In dieser Woche startet die in diesem Jahr gegründete Elterninitiative „Schule in Not“ in Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow Einwohneranträge für saubere Schulen.

Einwohneranträge sind eine Form direkter Mitsprache im Bezirk. Dafür werden Unterschriften gesammelt und die Forderungen dann als Empfehlungen der Bezirksverordnetenversammlung vorgelegt. Bei einem Einwohnerantrag müssen in einem Bezirk 1000 Unterschriften gesammelt werden. In Neukölln, wo die Initiative bereits aktiv ist, kamen seit August gut 2500 Unterschriften zusammen.

Teilnehmer bei der Pressekonferenz der Initiative „Schule in Not“.

Foto: Julia Lehmann

Reinigungskräfte haben zu wenig Zeit

Das Problem sei ein berlinweites, sagten Vertreter der Elterninitiative am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Kreuzberger Sozialeinrichtung Bilgisaray. Eltern aus Pankow, Neukölln und Kreuzberg-Friedrichshain berichteten von den schwierigen Situationen an den Schulen ihrer Kinder.

Vielerorts hätten Reinigungskräfte zu wenig Zeit für ihre Arbeit, hieß es. Häufig werde zu selten geputzt. Ein Problem seien auch die häufig wechselnden Firmen. Um der mangelhaften Qualität der Reinigung und schlechten Bezahlung der Arbeitskräfte entgegenzuwirken, fordern die Aktiven von Bezirken und Senat die Rekommunalisierung der Schulreinigung bis zum Schuljahr 2021/22 und sofort mehr Geld für die Bezahlung der Firmen bereitzustellen, sagte Philipp Dehne, Elternvertreter aus Neukölln.

„Gute Reinigung braucht gute Arbeitsbedingungen und realistische Leistungsvorgaben für die Reinigungskräfte. Weil der Markt beides nicht gewährleisten kann, muss die Reinigung zurück in die öffentliche Hand“, heißt es auf der Internetseite der Initiative.

Mehr Infos unter www.schule-in-not.de

