Gleich zwei Fehlplanungen von Radwegen im Südwesten

Im Zickzack um die Bäume in der Leo-Baeck-Straße

Der Zickzack-Radweg an der Leo-Baeck-Straße hat bereits zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Auch am Dahlemer Weg gibt es Ärger.

Steglitz-Zehlendorf. Im Zickzackkurs führte der Radweg an der Leo-Baeck-Straße in Zehlendorf um die Baumscheiben, gut geeignet als Geschicklichkeitsparcours. Das Bezirksamt bleibt dabei, dass es den Radweg so nicht beauftragt habe. Kosten wären daher weder für das falsche Auftragen noch das Entfernen entstanden. „Eine Neumarkierung wird nicht ins Auge gefasst“, sagt die zuständige Stadträtin Maren Schellenberg (Grüne). Der Gehweg sei zu eng. Sie prüfe jetzt eine Beschilderung „Radfahren frei“, damit Fußgänger und Radfahrer zusammen den Gehweg nutzen können.

So geht es nicht: Radfahrer zwischen Lkw und Autos im Dahlemer Weg

Foto: Katrin Lange

Am Dahlemer Weg gibt es seit Jahrzehnten einen Radfahrstreifen auf dem Gehweg. Statt ihn zu sanieren, wurden 2014 Pläne gemacht, den Radweg auf die Straße zu verlegen – zwischen die Parkspur und die Fahrspur. Kurz nach dem Start der Markierungsarbeiten mussten sie wieder gestoppt werden. Viel zu gefährlich und zu eng – so die Meinung aller Nutzer. Um die Situation zu entschärfen, wurde jetzt zunächst die Parkspur entfernt. Mittelfristig solle eine neue Gesamtplanung erfolgen, „um eine sichere – endgültige – Lösung zu schaffen“, so Stadträtin Schellenberg.

