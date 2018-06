Mobbing: Jüdischer Schüler soll an vergaste Vorfahren denken

Am renommierten John-F.-Kennedy-Gymnasium in Zehlendorf wurde ein jüdischer Neuntklässler gemobbt. Die Schule räumt jetzt Fehler ein.

Antisemitismus an Schule

Berlin. Über Monate wurde ein junger Jude von Mitschülern gehänselt und aufgrund seines jüdisches Glaubens angegriffen. Die renommierte Schule in Zehlendorf bestätigte das in einer Pressemitteilung vom Montag. Gleichzeitig räumte die Schulleitung ein, sich falsch verhalten zu haben: Die Übegriffe seien "zunächst in Ausmaß und Ernsthaftigkeit unterschätzt" worden.

Details zu den antisemitischen Vorfällen nannte die Schule nicht. Laut der Berliner Zeitung wurde der Junge aber über Monate hinweg von Mitschülern drangsaliert. Nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Heimweg.

Junge soll an vergaste Vorfahren denken

Einer der Angreifer soll dem Jungen Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen haben. Dabei sagte er seinem jüdischen Mitschüler, dass er an seine vergasten Vorfahren denken solle. In einem anderen Fall sollen Mitschüler dem Jungen Klebezettel auf die Arme und die Kleidung geklebt haben. Darauf: Hakenkreuze.

Auch mit anderen jüdischen Mitschülern habe der Junge aber Probleme gehabt, berichtet die Zeitung. Weil er im Nahostkonflikt nicht nur die palästinensische Seite kritisiert habe, sollen die Mitschüler gesagt haben, dass er kein guter Jude sei.

Schule will Antisemitismus stärker thematisieren

In der nun veröffentlichten Stellungnahme der Schule heißt es, die Schulleitung sei "sofort nach Kenntnisnahme der aktuellen Vorfälle" aktiv geworden. Allerdings räumt die Leitung gleichzeitig ein, die Tragweite der Vorfälle unterschätzt zu haben.

Man befinde sich nun im Prozess der Aufarbeitung der Vorfälle. „Neben der offiziellen Meldung der Vorfälle an die zuständige Senatsverwaltung“, seien „sofortige Maßnahmen, in die Wege geleitet“ worden. So soll nach Beratungen mit dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) das Thema Antisemitismus verstärkt und fächerübergreifend behandelt.

Mobbing von Juden ist kein Einzelfall

Der Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von antisemitischen Übergriffen. Im April hatte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) mitgeteilt, dass im Jahr 2017 947 antisemitische Vorfälle erfasst worden. "Es handelt sich um die höchste Zahl seit Beginn unserer Erfassung", teilte Projektleiter Benjamin Steinitz damals mit.

Erst zu Beginn des Jahres war ein Fall bekannt geworden, in welchem ein jüdisches Mädchen jahrelang von muslimischen Mitschülern bedroht wurde. Dem Mädchen wurden Schläge und sogar der Tod angedroht – weil sie nicht an Allah glaubt. Der Schulleiter der betroffenen Paul-Simmel-Grundschule in Tempelhof räumte damals Fehler ein und bestätigte indirekt weitere Vorfälle.

