Überraschung in Spandau: CDU und Grüne bilden Zählgemeinschaft

BVV Überraschung in Spandau: CDU und Grüne in Zählgemeinschaft

Berlin. In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sind sie zuletzt nicht unbedingt als Freunde aufgefallen, nun wagen sie jedoch gemeinsam den politischen Sprung nach vorne. Kurz vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bezirksparlaments haben die CDU und die Grünen in Spandau angekündigt, gegen den Trend auf Landesebene zu gehen und gemeinsam eine Zählgemeinschaft bilden zu wollen. Der Kreisparteitag der CDU sowie die Kreismitgliedervollversammlung von Bündnis 90/Die Grünen haben dieser Entscheidung am Sonnabend nun mehrheitlich zugestimmt.

Der neue Politpakt soll dabei unter dem Motto „Der Spandauer Weg. Mit Fortschritt und Tradition Spandau lebenswert gestalten“ firmieren. Wesentlicher Bestandteil dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit sei jeweils eine stabile Mehrheit sowohl bei der Wahl des Bezirksamtes als auch bei wesentlichen inhaltlichen Themen in der Bezirksverordnetenversammlung, heißt es in einer Mitteilung. Was genau sich hinter dem „Spandauer Weg“ verbirgt, soll indes an einem Pressegespräch am Montag verkündet werden.

Spandauer Weg soll Tradition und Fortschritt miteinander verbinden

„Wir wollen Spandau gemeinsam in eine gute und lebenswerte Zukunft führen und mit dem Spandauer Weg Fortschritt und Tradition vereinen“, sagt Spandaus aller Wahrscheinlichkeit nach nächster Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU). „Diese Aufgabe gehen wir mit ganz viel Engagement, Ideen und guter Laune an.“

Auch die grüne Fraktionsvorsitzende Dara Kossok-Spieß zeigte sich begeistert. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die grüne Kreismitgliedervollversammlung unserer Zählgemeinschaft mit der Spandauer CDU ausgesprochen hat“, sagt sie. „Wir sind überzeugt, eine solide, richtungsweisende und gelungene Grundlage für eine Transformation hin zu einem lebenswerten, ökologischen, innovativen Spandau beschlossen zu haben.“ CDU und Grüne würden gemeinsam auf 28 Sitze in der BVV und damit die benötigte Mehrheit kommen.

Tanja Franzke als dritte Stadtrats-Kandidatin der CDU gewählt

Derweil hat die CDU am Sonnabend wie von der Berliner Morgenpost berichtet die Diplom-Kauffrau Tanja Franzke einstimmig als dritte Stadtratskandidatin der Christdemokraten neben Frank Bewig und Thorsten Schatz gewählt. „Die Zeiten sind für viele Menschen herausfordernd“, sagt Franzke. „Umso mehr freue ich mich darauf, im Team mit Frank Bewig und Thorsten Schatz aus dem Bezirksamt heraus Politik für Spandau zu gestalten.“ Gemeinsam wolle man den Bezirk nach vorn bringen. „Die Menschen müssen nach der Wiederholungswahl merken, dass sich der Bezirk zum Positiven hin verändert“, so Franzke.

Franzke ist derzeit Pressesprecherin der Bundesagentur für Arbeit in der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Seit 2017 ist sie Mitglied des Kreisvorstandes der CDU Spandau und seit 2021 in der Bezirksverordnetenversammlung von Spandau im Jugendhilfeausschuss tätig. Mit der Wiederholungswahl vom 12. Februar hat die CDU in Spandau mit 39,5 Prozent der Stimmen das Recht auf einen dritten Stadtratsposten erhalten.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.