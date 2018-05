Düsenjäger donnern über Berlin - Und das war der Grund

Berlin. Zahlreiche Berliner haben sich am Dienstag gewundert, als mehrere Kampfflugzeuge bei strahlend blauem Himmel über ihre Köpfe hinweg donnerten. Vier Eurofighter und zwei Tornados überflogen am Nachmittag den Südwesten der Stadt.

Was kaum jemand wusste: Der Anlass für den ungewöhnlichen Tiefflug der Düsenjäger war keine Übung, sondern die feierliche Verabschiedung von Generalleutnant Karl Müllner am Flugplatz in Berlin-Gatow. Mit dem Vorbeiflug wurde der scheidende Luftwaffen-Inspekteur und ehemalige Pilot geehrt.

Mehr als sechs Jahre hatte Müllner die Position inne und war damit der ranghöchste Soldat der Luftwaffe. Am Dienstag übergab er sein Amt an seinen Nachfolger Ingo Gerhartz.

Laut dem Magazin "Spiegel" sind nur wenige Kampfjets des Typs Eurofighter von der Luftwaffe in der Lage, Kampfeinsätze zu fliegen. Nur zehn seien demnach generell einsatzbereit, die Waffen reichten allerdings nur für vier Maschinen.

Grund für die eingeschränkte Einsatzbereitschaft seien technische Probleme, so das Magazin unter Berufung auf interne Berechnungen der Luftwaffe. Weil die Luftwaffe nur über kleine Bestände an Bewaffnung für den "Eurofighter" verfüge, könnten derzeit sogar nur vier Jets für reale Missionen eingesetzt werden.

