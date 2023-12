Berlin. Reinickendorf bietet besonders viel für Menschen auf der Suche nach Anschluss. Aber auch in anderen Bezirken gibt es Möglichkeiten.

Während des hektischen Großstadtalltags ist es leicht, sich nicht einsam in Berlin zu fühlen. Doch zu Weihnachten, wenn die Stadt zur Ruhe kommt und alle Zugereisten in ihre Heimat gefahren sind, spüren viele Alleingebliebene die Einsamkeit.

Besonders schwierig ist es oft für ältere Menschen, die Freunde und Angehörige verloren haben. Deshalb lädt Reinickendorfs Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) für den 24. Dezember um 12 Uhr herzlich einsame und bedürftige Menschen ein, um gemeinsam zu essen und Geschenke zu teilen. „So, wie es zu Weihnachten sein sollte. Niemand sollte an diesem besonderen Tag ganz allein sein müssen“, findet EDW, wie sie sich selbst kurz nennt.

Weihnachten 2022 gab es diese Torte. © BA Reinickendorf | BA ReinickendorF

Einsamkeit ist eines ihrer Herzensthemen, nicht umsonst hat sie in diesem Jahr für Reinickendorf als erste deutsche Kommune den Posten eines Einsamkeitsbeauftragten geschaffen. Das Besetzungsverfahren läuft, ab Februar soll er im Dienst sein.

Besuche bei älteren Menschen macht sie bereits in den vergangenen sieben Jahren. „Weihnachtsbesuche sind ein Ausdruck von Wärme und Zuneigung. Gerade in dieser festlichen Zeit ist es ein Geschenk, gemeinsame Momente zu teilen und füreinander da zu sein. Meine Einladung am Heiligabend gemeinsam zu Essen und Geschenke zu verteilen bedeutet für diese Menschen viel, die sich sonst einsam fühlen, und ist ein Zeichen der Dankbarkeit und des Mitgefühls. Sie halten die Tradition des familiären Zusammenhalts am Brennen und machen Weihnachten zu einem herzlichen Anlass. Denn in der Gemeinschaft und im Teilen liegen die wahren Geschenke des Lebens“, findet Demirbüken-Wegner.

Die evangelische Kirche in Reinickendorf lädt dreimal ein

Die Gäste für Demirbükens Essen stehen fest, sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, wegen eines einsamen Weihnachtsfestes. Aber auch für alle anderen gibt es noch Gelegenheit: Unter dem Motto „Du bist nicht allein!“ kümmert sich zum Beispiel auch die evangelische Kirche in Reinickendorf darum, dass niemand allein die Heilige Nacht feiern muss. Daher lädt sie an drei Orten zum gemeinsamen Weihnachten ein: Erster Termin ist gleich Heiligmittag um 12 Uhr im Hobbyraum des Diakoniezentrums Heiligensee. Die Feier endet mit einem gemeinsamen Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer Swen Schönheit im Saal des Diakoniezentrums des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF). (Dambockstr. 68, Anmeldung: Telefon 4306-683)

Von 16 bis 20 Uhr dauert der gemeinsame Heiligabend in der Evangelischen Familienbildungsstätte. (Spießweg 7, Anmeldung: familienbildung@kirchenkreis-reinickendorf.de, Telefon 030 / 20 97 97 17)

Und im Pfarrhaus Waidmannslust von 19 bis 22.30 Uhr in der Bondickstraße 76.

Im Anschluss Christmette mit Pfarrer Christoph Anders in der Königin-Luise-Kirche Waidmannslust. (Anmeldung bei Christian Gahlbeck, Telefon: 413 88 59, oder über die Küsterei: 411 11 45)

Auch in Steglitz gibt es eine Weihnachtsfeier für Einsame

Reinickendorf bietet berlinweit die meisten Angebote gegen einsame Weihnachten an. Aber auch die Evangelische Kirche in Steglitz ist dabei. An Heiligabend ist die Kapelle der Markus-Kirche (Karl-Stieler-Straße 8 A) für eine gemeinschaftliche Weihnachtsfeier für Alleinstehende oder auch Paare geöffnet, wie auch schon die vergangenen fünf Jahre. Drei Ehrenamtliche der Gemeinde machen es möglich. Alle sind herzlich willkommen zu einem weihnachtlichen Beisammensein am Heiligen Abend. Um 18 Uhr gibt es den Gottesdienst, im Anschluss von 19 bis 22 Uhr findet die Feier statt. Um 22 Uhr spielt eine Bläsergruppe Weihnachtslieder vom Kirchturm und es gibt Punsch. Wer möchte, kann anschließend noch die Christmette besuchen.

Seit 30 Jahren lädt eine kirchliche Familie aus Pankow ein

Im Jahr 2011 luden Werner und Birgitta Nachtigal ins Hotel Intercontinental zum Weihnachtsdinner für einsame und arme Menschen. © Glanze | Sergej Glanze

Eine Institution ist mittlerweile die Heiligabend-Gala mit Gans und Klößen der Familie Nachtigal. Seit 30 Jahren laden die Pankower zu einem festlichen Zusammensein alle ein, die sonst allein zu Hause feiern müssten. Erdacht haben die Feier Werner Nachtigal, Pastor einer evangelischen Freikirche, und seine Frau Brigitta. Sohn Kai und seine Frau Kathrin haben das Event 2022 übernommen. Das Essen ist kostenlos, nur die Getränke kosten. Die Anmeldung kostet 5 Euro - sie wird aber als Getränkebon rückerstattet. Die Gala startet Heiligabend an zwei Orten mit einer Stunde Verzögerung: In der Alten Fasanerie (18.30 Uhr, Fasanerie 10, Lübars) und im Saal der Stiftung Schönholzer Heide (19.30 Uhr, Heinrich-Mann-Straße 31 , Pankow)

Gastgeber finden Gäste für Weihnachten im Internet

Ein nicht konfessionelles Angebot für alle, die unter Einsamkeit leiden, gerade auch für Jüngere und Mittelalte bietet die Plattform „KeinerBleibtAllein“. Das Projekt entstand 2016 als Twitter Hashtag. Aus dem Schlagwort wurde eine breitgefächerte Website zum Thema Einsamkeit. Initiator Christian Fein bringt nach Angabe der Stadt über ihren Facebook- oder Instagram-Account bundesweit Gäste und Gastgeber zusammen. Höhepunkte sind dabei immer Weihnachten und Silvester, aber die Seite ist das ganze Jahr über aktiv.

Wer einsam ist und vor Weihnachtsbesinnlichtkeit flüchten will

Wer Weihnachten weder besinnlich noch allein vor dem Fernseher verbringen will, hat in Berlin natürlich auch Gelegenheit, viele Kulturangebote wahrzunehmen. Eine traditionelle Zufluchtsstätte für alle Weihnachtsvereinzelten ist traditionell die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wo auch der Autor Wladimir Kaminer fest zum Weihnachtsprogramm gehört und lustige Geschichten liest (21 Uhr, 20 Euro). Er wolle dort eine Party machen für die Leute, „die niemanden haben oder aber auch einfach keine Lust darauf, mit der Familie zu Hause zu sitzen“, sagte er einmal. Nach der Lesung von lustigen Geschichten gibt es eine Party mit lauter Musik, Wodka und Wein

Autor Wladimir Kaminer ist mal wieder Gastgeber für einsame Weihnachtsflüchtlinge in der Volksbühne. © picture alliance / ZB | Kirsten Nijhof

Wer Weihnachten im gemütlichen Kinosessel verbringen will, wird sich über das Weihnachtsfilmfestival im Kreuzberger Kino Moviemento freuen. Das lädt am Heiligen Abend zum Festival-Finale. Das Festival ist übrigens das einzige seiner Art in ganz Europa. Um 19 Uhr gibt es eine Zusammenstellung von Kurzfilmen, um 22 Uhr geht es im koreanischen Film „Switch“ um einen selbstsüchtigen und einsamen Star, der sich zu Weihnachten ein ganz anderes Leben wünscht - und über Nacht bekommt - nämlich eins mit Familie.

Sogar in den Textilien auf Weihnachten eingestellt: Reinickendorfs Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU). © BA Reinickendorf | BA ReinickendorF

Eine Familie, wie sie auch die Reinickendorfer Bürgermeisterin Demirbüken-Wegner hat. Während sie Einsame bewirtet, müssen die erst einmal etwas zurückstecken, was sie aber gern machen. „In diesem wunderbaren Vorhaben steht die Familie voll an meiner Seite.“ Aber in den Weihnachtstagen nimmt sich die Politikerin dann doch auch eine kleine Auszeit für ihre Famillie „Die festlichen Feiertage in der Familie sind geprägt von einem liebevoll vorbereiteten Weihnachtsessen und dem Beisammensein der ganzen Familie, einschließlich der Geschwister.“ Auf diese gemeinsamen Momente am Tisch voller Lachen und Erinnerungen freue sich die Familie das ganze Jahr, sagt Demirbüken-Wegner. Und alle, die keine Familie haben, sollen durch die Initiativen am Heiligabend wenigstens nicht allein sein.

Mehr Nachrichten aus Reinickendorf lesen Sie hier.