Mord im Rockermilieu - Ermittlungen gegen drei LKA-Beamte

Berlin. Nach den massiven Vorwürfen eines Richters gegen Polizeibeamte im Fall eines mehr als vier Jahre zurückliegenden Mordes im Rockermilieu hat die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt ein förmliches Verfahren eingeleitet.

Ermittelt wird gegen drei Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) wegen des Verdachts des Totschlags, teilte Jörg Raupach, der Leiter der Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Vorsitzende des Schwurgerichts, vor dem sich nach dem Mord in einem Wettbüro in Reinickendorf zehn Mitglieder der Rockergruppierung Hells Angels verantworten müssen, hatte am Freitag den Verdacht geäußert, Beamte der für Organisierte Kriminalität (OK) zuständigen LKA-Dienststelle hätten den Mord bewusst und billigend in Kauf genommen, um gegen die Täter vorgehen zu können.

Im LKA sei bekannt gewesen, dass das spätere Opfer gefährdet gewesen sei. Es gebe Hinweise auf eine Reihe von Fehlern - so sei etwa das Opfer nicht gewarnt worden und es habe keinen Plan zur Gefahrenabwehr gegeben. Personenschutz gehe jedoch immer vor Ermittlungserfolg, betonte Oberstaatsanwalt Sjörs Kampstra.

Die Einschätzung des Richters habe auch die Staatsanwaltschaft überrascht, sagte Kampstra, der einer der Anklagevertreter im Rockerprozess ist. Vorwürfe dieser Art seien bereits kurz nach dem Mord im Januar 2014 geäußert worden. Damals habe die Staatsanwaltschaft einen Prüfvorgang angelegt, einen hinreichenden Anfangsverdacht für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens habe sich allerdings nicht ergeben.

Wie Raupach und Kampstra am Montag weiter mitteilten, habe sich die Situation geändert, nachdem ein mit den polizeiinternen Ermittlungen betrauter Beamter im Frühjahr eine lange Liste an Fehlern und Versäumnissen vorgelegt habe. Anfangs habe allerdings noch der Vorwurf der Fahrlässigkeit im Raum gestanden.

Laut Anklage sollen die Rocker am 10. Januar 2014 vermummt in ein Wettspiel-Café im Stadtteil Reinickendorf gestürmt sein. Der Mann an der Spitze erschoss im Hinterzimmer einen 26-Jährigen. Seit vier Jahren läuft der Prozess.

