Psychische Erkrankungen können jeden treffen. Doch viele seelische Krankheiten sind immer noch mit Tabus und Scham behaftet. Der erste Schritt, um sich Hilfe zu holen, ist oft der Schwerste. Viele Hilfsangebote in Berlin und Pankow sind stark überlastet und die Wartezeiten entsprechend lang.

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Psychische Erkrankungen seien inzwischen die Hauptursache für Frühberentungen in Deutschland, sagt Andreas Meyer-Lindenberg vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. „Sie sind auch ein Hauptgrund dafür, warum Menschen krankgeschrieben sind.“ Laut einer Studie von 2024 leiden rund 22 Prozent der Erwachsenen in Deutschland unter depressiven Symptomen.

Um den ersten Schritt zu erleichtern und sich Hilfe bei psychischen Problemen zu holen, dafür gibt es die „Aktionswoche der seelischen Gesundheit“. Sie stehen dieses Jahr unter dem Motto „Miteinander statt nebeneinander – für eine Gesellschaft, in der jede Psyche zählt“.

Markt der Möglichkeiten mit Hilfsangeboten aus Pankow

Eine besondere Aktion im Rahmen der Aktionswoche findet in den Schönhauser Allee Arcaden in Prenzlauer Berg statt. Hier wird am Donnerstag, 15. Oktober, von 14 bis 19 Uhr ein „Markt der Möglichkeiten“ öffnen, um auf die regionalen Hilfsangebote im Bezirk Pankow aufmerksam zu machen. Betroffene und Angehörige sollen sich hier ohne großen Aufwand darüber informieren können, wer psychische Unterstützung in der Umgebung anbietet.

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Den „Markt der Möglichkeiten“ organisieren die Schönhauser Allee Arcaden gemeinsam mit dem Gemeindepsychiatrischen Verbund. Er soll „einen Raum für persönlichen Austausch schaffen und das gesellschaftliche Bewusstsein für seelische Gesundheit schärfen“, so die Veranstalter. Laut Jasmin Wagner, Marketing-Chefin der Schönhauser Allee Arcaden, werden rund zehn Hilfsangebote vor Ort sein. „Wir machen das seit mehreren Jahren, mit Angeboten aus dem Bezirk Pankow, sie werden immer gut angenommen“, erklärt sie der Berliner Morgenpost.

Woche der seelischen Gesundheit mit vielen Veranstaltungen in Pankow

Das Spektrum der vorgestellten Angebote reicht von Kontakt- und Beratungsstellen, Hilfe in Krisen, therapeutischen Maßnahmen sowie Arbeit und Beschäftigung bis zu Selbsthilfegruppen, betreutem Wohnen, Tageszentren und Angeboten aus den Bereichen Kunst, Kultur und Bewegung.

Im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“ finden in Pankow viele weitere Veranstaltungen statt. Alle Informationen zu dem Programm der Aktionswoche sind auch online zu finden.

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