Das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg bietet am Jubiläumstag ein extra volles Programm und kostenlosen Eintritt.

Jubiläum 100 Jahre Zeiss-Großplanetarium: So wird in Berlin gefeiert

Berlin. Abtauchen in die unendlichen Weiten des Weltalls: Das geht kaum irgendwo so gut wie unter der Kuppel des Zeiss-Großplanetariums in Berlin-Prenzlauer Berg. Am Sonnabend, den 21. Oktober, feiert die nach eigenen Angaben meistbesuchte Einrichtung ihrer Art im deutschsprachigen Raum die Eröffnung des ersten Projektionsplanetariums vor 100 Jahren. Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag bei freiem Eintritt spektakuläre Projektionen von Nordlichtern erleben, mehr über Schwarze Löcher erfahren und „kosmischen Jazz“ genießen.

„Der Sternenhimmel fasziniert die Menschheit seit ihren Anfängen“, sagt Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. Im Planetarium gelinge ein Perspektivwechsel, der die anschauliche Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse ermögliche. Verantwortlich dafür ist ein von der Firma Carl Zeiss in Jena entwickelter Sternenprojektor, der vor 100 Jahren zum ersten Mal Publikum im Deutschen Museum in München vorgeführt wurde und zwei Jahre später in den regulären Betrieb gegangen ist.

Zeiss-Großplanetarium in Berlin zeigt Best of des eigenen Programms

Das Zeiss-Großplanetarium an der Prenzlauer Allee wurde 1987 in der damaligen DDR als eines der größten und modernsten weltweit eröffnet und von 2014 bis 2016 umfassend erneuert, es gehört heute zu den modernsten Einrichtungen seiner Art. Dabei wurde unter anderem ein neuer Projektor mit LED-Technik in der Kuppel mit mehr als 300 Sitzplätzen installiert. War das klassische Planetarium noch auf die Darstellung der Himmelsphänomene vom Sonnensystem aus beschränkt, ist es dank der sogenannten 360-Grad Fulldome-Technik nun in der Lage, Ort und Zeit im Kosmos frei zu wählen, heißt es von der Stiftung.

Am Sonnabend wird dazu ein „Best of“ aus dem Programm des Zeiss-Großplanetariums geboten. Der Tag startet um 11.15 Uhr mit der Vorführung von „Armstrong – die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ für Kinder ab fünf Jahren. Über den Tag folgen etwa „Aurora – Wunder des Nordlichts“, am Abend beschließt um 23 Uhr „Cosmic Rock“ unter dem Sternenhimmel mit Surround-Sound und Lasershow das Jubiläum.

Kostenloser Eintritt am Jubiläumstag

Der Eintritt zu den Vorführungen während der Jubiläumsveranstaltung ist kostenfrei. Tickets dafür gibt es so lange der Vorrat reicht am Sonnabend ab 10.15 Uhr und den Tag über zwei Stunden vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung nur an der Kasse im Foyer des Großplanetariums.

100 Jahre Planetarium: Sa, 21. Oktober, erste Vorstellung 11.15 Uhr, letzte 23 Uhr. Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin, mehr unter www.planetarium.berlin