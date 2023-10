Weißer See in Berlin-Pankow: Schwerer Badeunfall vermutet – Rettung läuft

Wieder ein schwerer Badeunfall an Weißen See? Die Berliner Feuerwehr sucht mit einem Boot nach einer vermissten Person.

Alarm am Brückentag Weißer See: Schwerer Badeunfall vermutet – Rettung läuft

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat einen Rettungseinsatz auf dem Weißen See im Berliner Bezirk Pankow gestartet. Wie ein Sprecher auf Morgenpost-Anfrage am Montagmorgen bestätigte, sei man mit einem Boot unterwegs, weil offenbar eine Person vermisst werde. Man müsse derzeit von einem schweren Badeunfall ausgehen, hieß es von einem Sprecher. Derzeit befinde man sich noch in der Erkundung und könne weiteren Informationen preisgeben.

In diesem Sommer gab es im Weißen See bereits zwei Badetote zu beklagen. Am 15. Juni war ein 27-Jähriger leblos geborgen worden. Am 7. August fanden Frauen beim Gassigehen den Leichnam eines 89-Jährigen im Wasser, der schon am Vorabend vermisst wurde. Seit Jahren muss sich das Bezirksamt Pankow am Weißen See mit illegalem Wildbaden außerhalb des örtlichen Strandbads auseinandersetzen, was immer wieder zu tödlichen Unfällen führt. Diesen Sommer war die Zahl der protokollierten Regelverstöße erstmals wieder rückläufig – was aber wohl auch an einer kühleren Wetterphase im August lag.

Wildbaden im Weißen See - Bezirk Pankow nannte überraschende Zahlen

Dadurch holte das Ordnungsamt Pankow trotz Dauerpräsenz weitaus weniger Schwimmer aus dem Wasser als noch 2022. Standen damals „3932 unerlaubt badende Personen“ in der Bilanz von Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU), so ist diese Zahl in dieser Saison massiv gesunken. Nur noch 605 Fälle von Wildbaden protokollierten die Kräfte von Ordnungsamt und Polizei von Juni bis Anfang September.

Am Mittwoch, 4. Oktober, soll nun die lang erwartete große Sanierung des Parks am Weißen See starten – mit dem Ziel, illegale Badestellen zu sperren und das Ufer mit neuer Vegetation zu bepflanzen. Mehr als fünf Millionen Euro liegen für das Umweltprojekt bereit.

