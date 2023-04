Berlin-Pankow: Toxische Baumkrankheit befällt den nächsten Park

Berlin. Trotz Notfällung von über 130 Ahornen in Prenzlauer Berg breitet sich eine Baumkrankheit weiter aus, die auch für Menschen Gefahr bedeuten kann. Mit der Rodung im Anton-Saefkow-Park Mitte April konnte das Bezirksamt Pankow die Ausbreitung der Rußrindenkrankheit nicht stoppen, wie sich nun zeigt.

Mindestens 50 weitere Ahorne müssen jetzt auch am Erich-Weinert-Platz an der Prenzlauer Allee weichen, gibt das Grünflächenamt bekannt. „Aufgrund der Gefährdungslage wurde unverzüglich mit der Fällung der Bäume begonnen“, heißt es zur zweiten Aktion binnen 14 Tagen.

Im erst vor wenigen Jahren aufwendig sanierten Anton-Saefkow-Park war, wie berichtet, bei einer Routinekontrolle aufgefallen, dass bereits eine Vielzahl von Gehölzen unter dem schädlichen Pilzbefall leidet. Sporen, die in Form von dunklem Staub unter der Rinde erkrankter Ahorne austreten, können für Passanten eine toxische Wirkung haben. Laut Grünflächenamt drohen schlimmstenfalls „starke Atemwegsreizungen und eine Entzündung der Lungenbläschen“.

Rußrindenkrankheit befällt immer mehr Bäume – Pankow verbrennt infizierte Bäume

Anhaltende Dürre begünstigt die Rußrindenkrankheit, die nun im Berliner Bezirk Pankow zu Massenfällungen führt.

Aber besonders für die Bäume selbst ist ein Befall durch Rußrindenkrankheit mit gravierenden Folgen verbunden. „Diese Krankheit führt unausweichlich zum Absterben. Die Bäume werden gesondert, in dafür vorgesehenen Containern, entsorgt und unter Aufsicht verbrannt, so dass die Sporen sich nicht weiterverbreiten können“, berichtet das Pankower Amt zum Vorgehen.

Ob der Bezirk die Verbreitung der Baumkrankheit in Prenzlauer Berg mit weiteren Fällungen der Ahorne am Erich-Weinert-Platz unter Kontrolle bekommt, ist offen. Umweltstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) bedauert den Verlust der Bäume in Zeiten, da sich Pankow wie auch andere Bezirke eigentlich zur Aufforstung verpflichten wollten und schreibt: „Die Entwicklung in Pankow und die drastischen Baumverluste machen mich wirklich betroffen.“ Der Bezirk will prüfen, inwiefern er die Notfällung durch Neupflanzungen wieder ausgleichen kann.