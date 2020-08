Hunde haben in Pankower Grünanlagen relativ wenig Platz und mussten zugunsten von Kindern weichen. Jetzt öffnet ein neues Auslaufgebiet.

Eine kaum bekannte Grünanlage an der Ringbahn wird dank neuer Fitnessgeräte, Parkour-Stecke und Hundewiese zum Anziehungspunkt.

Festliche Einweihung Millionen-Projekt in Pankow: Sanierter Park mit Hundeauslauf

Berlin. Gerade hat der Mauerpark seinen ersten Sommer mit verdoppelter Fläche hinter sich, da feiert das Bezirksamt Pankow die zweite Neugestaltung eines grünen Freizeitorts in Prenzlauer Berg. Der Anton-Saefkow-Park war bislang selbst bei vielen Nachbarn eine unbekannte Größe. Zu ungepflegt, zu langweilig – verweilen mochten hier nur wenige. Nach einer Investition von fast vier Millionen Euro und einem drei Jahre langen Umbau präsentiert sich der tunnelartige Grünzug zwischen Greifswalder und Kniprodestraße nun wie verwandelt. Entlang eines neu angelegten Rundwegs lässt sich an Fitnessgeräten ein Ganzkörpertraining abspulen, eine Parkour-Bahn lädt ein, Hindernisse kletternd oder im Sprung zu überwinden. Und eine frisch eröffnete Auslauffläche für Hunde hilft, den akuten Mangel an Fläche für Vierbeiner im dicht besiedelten Prenzlauer Berg zu lindern.