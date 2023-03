Am Donnerstagabend ist in einem Wohnhaus an der Paul-Robeson-Straße ein Feuer ausgebrochen.

Die Berliner Feuerwehr bekämpfte am Donnerstag einen Dachstuhlbrand in Prenzlauer Berg.

Berlin. Die Feuerwehr Berlin ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz an die Paul-Robeson-Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) ausgerückt. Dort brennt ein Dachstuhl, der gerade ausgebaut wird. 100 Kräfte sind im Löscheinsatz. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sind keine Personen in Gefahr. Die umliegenden Straßen sind gesperrt.

#Brand in #Prenzlauer_Berg Es brennt das Dach eines Wohngebäudes in der #Paul_Robeson_Straße

Es wurden weitere Fahrzeuge und Kräfte nachalarmiert. Wir sind hier aktuell mit rund 52 Kräften im Einsatz bzw. auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen … — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 2, 2023