Pankow bestätigt den Umzug des Gymnasiums am Europasportpark in eine Drehscheibe aus Holz. Doch so lange kann die Schule nicht warten.

Berlin. Wenigstens für die zweite Hälfte des Jahrzehnts haben 770 Schüler des stark beschädigten Pankower Gymnasiums am Europaportpark eine Zuflucht: Wie ursprünglich geplant, soll der komplette Lernort nun ab Februar 2026 in eine temporäre Schule am Nordrand des Volksparks Friedrichshain umziehen. Ein Einfrieren des Drehscheiben-Projekts, was im Sommer zwischenzeitlich drohte, ist nun abgewendet.

Auf der so genannten Werneuchener Wiese am Bötzowkiez werden schon in den kommenden Wochen die ersten Holzmodule für die Fertigklassen angeliefert, berichtet Pankows Schulstadträtin Dominique Krössin (Linke). Es bleibe beim ursprünglichen Fahrplan, dass ab August 2023 mindestens vier verschiedene Schulen das Drehscheiben-Gebäude als Ausweichstandort nutzen können, während die Stammgebäude für die Sanierung komplett schließen.

Um den hohen Sanierungsstau der betroffenen Lernorte in Prenzlauer Berg abzuarbeiten, hat der Bezirk Pankow eine Reihenfolge festlegen müssen. Schüler des Gymnasiums am Europasportpark brauchen dabei Geduld – denn ihr Lernort liegt nicht auf Rang eins der Priorität. Erst kommt das Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium ab August 2023 an die Reihe und schickt seine Kinder in die aus Fertigteilen zusammengesetzten Klassen.

Pankower Gymnasium hat Ersatzräume ab 2026, aber keinen Plan für die Sanierung

Erst in der zweiten Nutzungsperiode der Drehscheibe ab 2026 wäre der Umzug in Holz-Ersatzklassen für das Gymnasium im Europasportpark also gesichert. Obwohl akute Schäden wie brüchige und wackelnde Fenster, wie berichtet, schon jetzt die Sicherheit der Kinder gefährden, müsste man auf die Drehscheiben-Lösung noch etwa vier Jahre warten.

Foto: Thomas Schubert

Ungelöst bleibt dabei die Frage, wie das Bezirksamt Pankow in der Zeit von 2026 bis 2029 die Reparatur des Stammgebäudes, einem bröckelnden DDR-Typenbau aus den 1970er-Jahren, organisieren und bezahlen kann. „Das ist unser großes Problem“, sagt Stadträtin Krössin, die sich mit dem Senat weiter um eine Klärung bemüht. Während der Ersatzstandort in der Drehscheibe auf der Werneuchener Wiese bestätigt ist, fehlt für den schellen Ablauf der Reparaturen und der Erweiterung des Gymnasiums am Europasportpark ein Plan und die Finanzierung.

Sofortlösung: Senat will Bezirk Pankow bei Suche nach Räumen helfen

Dabei ist der Handlungsdruck enorm: Auch zur Vermeidung der drohenden Schulschließung wegen der groben Baumängel noch in diesem Herbst gibt es bisher nur eine theoretische Lösung: Das Aufstellen von Container-Klassen im Schulhof und die Anmietung externer Räume in privaten Bürohäusern. Wenn dies nicht gelingt, droht 770 Kindern die Verteilung auf andere Schulen und sogar das Homeschooling.

Hier eine rasche Lösung herbeizuführen, das ist laut Senatsbildungsverwaltung Aufgabe des Bezirks. „Wir sind gern auf der Suche nach Ersatzräumen behilflich“, sagt ein Sprecher. Aber das Bezirksamt Pankow kenne die Situation wohl besser und sollte geeignete Immobilien für die Verlegung nicht mehr nutzbarer Klassenräume an geeignete Orte zügig prüfen.

