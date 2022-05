Das Bezirksamt Pankow beklagt die Zerstörung von neun frisch gepflanzten Bäumen in Prenzlauer Berg – und einen Schaden von 20.000 Euro.

Jungbäume gehen ein Neun Stämme zersägt: Neuer Ärger um „Baumfrevel“ in Pankow

Berlin. Abermals meldet der Bezirk Pankow die mutwillige Zerstörung von neu gepflanzten Bäumen durch Unbekannte. Im vergangenen Herbst wurden Gehölze an der Heinrich-Mann-Straße gekappt und durch Neupflanzungen ersetzt. Diesmal traf es gleich neun Jungbäume in der Diesterwegstraße in Prenzlauer Berg – gleich hinter dem Sitz des Bezirksamts.

Laut einer neuen Mitteilung aus dem Grünflächenamt seien die Stämme von acht Jungbäumen angesägt und der Stamm eines frisch gepflanzten Baumes komplett durchtrennt worden. „Die beschädigten Bäume können leider nicht erhalten werden und müssen gefällt werden. Allein dabei ist ein geschätzter finanzieller Schaden in Höhe von 19.200 Euro für die Anschaffung und Entwicklungspflege der Bäume entstanden“, mahnt die Abteilung der zuständigen Abteilung von Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) nach dem Vorfall.

In Pankow ärgert man sich über Fällungen – doch Vandalismus bremst die Aufforstung

Dennoch plant der Bezirk, die Aufforstung von Straßenbäumen fortzusetzen, zumal Bürger immer wieder gegen Fällungen die Stimme erheben und vor allem in Prenzlauer Berg Initiativen für den Grünerhalt kämpfen. Zum Beispiel hatte zuletzt die Gruppe „Grüner Carl“ aus der Wohnstadt Carl Legien im Winter eine Protestaktion gegen den Bezirk Pankow gestartet, weil der durch einen Kahlschlag einen denkmalgerechten Zustand der Vorgärten in der Welterbe-Siedlung erwirken wollte. Stattdessen sollte es an anderer Stelle Neupflanzungen geben, hieß es zur Versöhnung nach dem Streitfall. Doch die Schädigung von Jungbäumen zeigt, dass solche Kampagnen offenbar nicht überall erwünscht sind.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Angesichts des Klimawandels und der angespannten Haushaltslage sei die bewusste Schädigung von Jungbäumen umso bedauernswerter für den Bezirk Pankow und seine Bewohnerinnen und Bewohner, lautet dementsprechend die Erklärung aus dem Amt.

Bezirk Pankow stellt Strafanzeige bei der Polizei

Man wolle nun versuchen, den Verlust der neun Bäume in der Diesterwegstraße in diesem Herbst durch Neupflanzungen auszugleichen. „Leider wiederholt ein äußerst bedauerlicher Fall von Vandalismus, der mir völlig unverständlich ist“, kommentiert Anders-Granitzki die paradoxe Situation, dass viele Anwohner Neupflanzungen fordern, aber andere solche Projekte sabotieren. Nun ist der Fall Sache für Ermittler – denn der Bezirk lässt die Angelegenheit nicht auf sich beruhen, sondern stellt eine Strafanzeige bei der Polizei.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier