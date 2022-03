Ukrainer stehen ab 3 Uhr morgens an – Pankow reagiert

Berlin. Sie will alles unternehmen, um die Lage für ukrainische Flüchtlinge zu verbessern. Nun hat Pankows stellvertretende Bürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) eigene Lösungen benannt, um den Kriegsflüchtlingen Strapazen beim Schlangestehen für Sozialleistungen zu ersparen. Als erstes wird laut Koch ein neuer Wartebereich in der alten Kapelle des Bezirksamtsgeländes an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg öffnen. Sie habe sich nach kurzer Unterredung mit dem dem Chef des Berliner Immobilienmanagements darauf geeignet, sagte die Sozialstadträtin am Mittwochabend in der Bezirksverordnetenversammlung. In der Kapelle will man die Flüchtlinge mit Getränken und einer Spielecke versorgen.

Noch immer stünden die Ukrainer ab dem Morgengrauen an, um beim Sozialamt Hilfszahlungen nach dem Asylgesetz zu beantragen – teilweise ab 3 Uhr morgens. Um die Lage mit mehreren Hundert Wartenden pro Tag zu beherrschen, habe das Sozialamt seine Arbeitsabläufe so gut wie möglich angepasst. „Mitarbeiter verzichten auf ihren Urlaub“, berichtet Koch über Reaktionen auf den Ausnahmezustand an der Fröbelstraße. Bedienstete würden ein riesiges Engagement aufbringen, um die Krise zu lösen.

Pankow führt Scheck-System für Ukrainer ein, um sie mit Geld zu versorgen

Eine weitere Idee, wie sie so nur in Pankow verwirklicht wird, hat die Sozialstadträtin mit der Berliner Sparkasse verabredet. So wird für ukrainische Flüchtlinge ein neues Scheck-System eingeführt. Dabei erhalten die Antragsteller beim Sozialamt Schecks, mit denen sie sich in Filialen der Sparkasse unbürokratisch Geld auszahlen lassen können. „Die Sparkasse hat uns in großer Not geholfen“, lobt Koch das Entgegenkommen des Instituts. Es ging darum, zu vermeiden, dass Ukrainern Geld für den Lebensunterhalt fehlt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da das Bezirksamt Pankow selbst vor Ort nur einen einzigen Kassenautomaten betreiben kann, drohte angesichts der vielen Auszahlungen ein akuter Engpass. Zwischenzeitlich sei dieser eine Automat auch noch defekt gewesen, was die Lage nochmals verschärfte, berichtet Koch. Nun sollen das neue Scheck-System und die Zusammenarbeit mit der Sparkasse die Lage entspannen helfen.

Corona-Impfungen für Kinder werden auch Flüchtlingen angeboten

Auch in Sachen Corona-Impfungen für ukrainische Flüchtlinge gibt es im Bezirk deutliche Fortschritte. So sollen Termine für die Impfung von Pankower Schülern an den Wochenenden des 26. und 27. März und des 23. April und 24. April im BVV-Saal an der Fröbelstraße für die Flüchtlinge aus der Ukraine geöffnet werden. Auch sonst will Koch, die in ihrer zweiten Aufgabe als Gesundheitsstadträtin die Corona-Krise managen muss, Impfungen in die Abläufe bei den Bürgerdiensten für Flüchtlinge integrieren.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier