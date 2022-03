Ukrainische Flüchtlinge stehen Schlange für Sozialleistungen

Nach drei Stunden warten am Ziel: Anna hat am Sozialamt Pankow ihre Antragsunterlagen bekommen. Bei einem zweiten Termin könnte es ähnlich lange dauern, befürchtet sie.

Berlin. Um 5.30 Uhr anstellen, das ist keineswegs zu früh: Was sich seit dieser Woche morgens vor dem Sozialamt Pankow ereignet, kostet ukrainische Flüchtlinge Geduld und Nerven. Hunderte erscheinen teilweise schon vor dem Morgengrauen in der Fröbelstraße, um Auszahlungen für ihren Lebensunterhalt zu beantragen. In zwei langen Schlangen unterteilen sich jene, die einen neuen Antrag stellen wollen und jene, die ausgefüllte Unterlagen wieder einreichen. Gleich nachdem sie in Berlin bei Freunden, bei der Familie oder in Heimen eine Unterkunft gefunden haben, brauchen Frauen, Mütter, Kinder Geld, um sich zu versorgen.

Doch das Beispiel Pankow zeigt: Die Antragstellung bei den bezirklichen Sozialämtern wird zum Engpass. Am Montag haben sich laut einer Einschätzung von Sozialstadträtin Cordelia Koch (Grüne) noch etwa 150 Ukrainer eingefunden. Am Mittwoch erschienen wohl bereits mehr als dreimal so viele Antragsteller. Und so droht der Behörde, die Menschen mit einem ersten Unterhalt versorgen muss, die Überlastung.

Bezirksamt Pankow will Flüchtlinge im BVV-Saal empfangen

Anna, eine junge Frau, die sich aus dem Bombenhagel in ihrer ukrainischen Heimat zu Verwandten nach Berlin flüchtete, stand am Mittwoch von 7 bis 10 Uhr an, nur um die graue Mappe mit den Antragsunterlagen zu bekommen. „Es wirkt nicht so gut organisiert. Hier warten müde Menschen, manche sind unruhig und wütend“, sagte Anna zur Situation. Viele in der Schlange hätten noch länger warten müssen.

Und wer sich morgens in der Fröbelstraße die Lage ansieht, erfährt, was das bedeutet. Manche Geflüchtete wärmen sich an heißem Tee, den Mitarbeiter des Pankower Sportamts ehrenamtlich servieren. Kleine Kinder urinieren an die Wände – denn Toiletten gibt es jenseits der verschlossenen Türen des Sozialamts nicht. Wenn sich die Pforte öffnet, werden von Mitarbeitern einzelne Namen in die Menge gerufen.

Verhinderung einer zweiten Lageso-Krise hat oberste Priorität

Ansprechpartner sind für die Ukrainer auf der Straße die meiste Zeit nicht greifbar. Erst nach Stunden spricht sich herum, dass man zunächst versuchen soll, ein deutsches Bankkonto zu eröffnen, bevor man die Auszahlung beantragt.

Es sind Szenen, die Stadträtin Koch schnellstmöglich beenden will. Ab kommendem Montag soll der BVV-Saal im Verwaltungskomplex des Bezirks an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg als beheizter Wartebereich geöffnet werden, kündigt sie an. Klohäuschen seien bereits bestellt und sollen in Kürze im Wartebereich stehen. „Und wir arbeiten daran, dass im Sozialamt mehr Leute schneller durchgeschleust werden.“ Dazu müsse man weitere Mitarbeiter in zusätzlichen Räumen mit den entsprechenden IT-Systemen ausstatten.

Das Abstellen des Krisenzustands vor dem Sozialamt hat jetzt in Pankow oberste Priorität. Eine dramatische Lage, wie sie 2015 vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) für Empörung sorgte, soll sich in keinem der Bezirke wiederholen. „Es ist eine sehr belastende Situation auch für die Mitarbeiter. Auch sie sind ab 5.30 Uhr vor Ort“, sagte Koch am Mittwoch. „Alle haben verstand, worum es geht.“

