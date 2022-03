Ukraine-Konflikt: Hilfe für Flüchtlinge - Wie Sie in Berlin helfen können

Ukraine-Konflikt Krieg in der Ukraine – Wie Sie in Berlin helfen können

Berlin. Im Ukraine-Konflikt gibt es viele Möglichkeiten, die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten zu unterstützen. Allerdings sollte die Hilfe auch gut koordiniert sein. „Aus spontanem, gut gemeinten Impuls heraus jetzt eine eigene Gruppe zu eröffnen, macht wenig Sinn“, schreibt die Flüchtlingsinitiative „Be An Angel“ im Hinblick auf die zahlreichen neuen Gruppen, die derzeit in den sozialen Netzwerken entstehen. Zielführender sei es, mit bereits intakten Netzwerken wie "Berlin hilft“ in Kontakt zu treten, das viele nützliche Informationen anbietet.

In vielen Bezirken gibt es lokale Organisationen, die seit Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv sind - zum Beispiel den Verein „Moabit hilft“ oder "Willkommen in Reinickendorf".

„Be An Angel“-Vorstand Andreas Tölke rät dazu, sich zuerst an solche Initiativen zu wenden, die dann mit dem Ankunftszentrum in Reinickendorf in Verbindung treten können. „Mein Eindruck ist, dass das Netzwerk an Hilfsangeboten heute deutlich besser aufgestellt ist“, sagte er der Berliner Morgenpost im Hinblick auf 2015, als das Lageso unter dem Andrang von Geflüchteten zusammenbrach. „Unser Ziel ist es, eine solche Situation zu verhindern.“

Ukraine-Konflikt: Wo kann ich Geld spenden?

Wer den Menschen in der Ukraine helfen möchte, kann Geld spenden. Laut der Caritas, die seit Jahren an mehreren Standorten in der Ukraine aktiv ist, reichen 25 Euro aus, um die Notversorgung von einem Haushalt mit Lebensmitteln sicherzustellen. Zahlreiche international tätige Organisationen haben Spendenaufrufe gestartet – Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, UNO-Flüchtlingshilfe oder Ärzte oder Grenzen sind nur eine kleine Auswahl. Einen Überblick zu Organisationen, die Spenden sammeln, finden Sie hier.

Die Plattform "ukrainehelpberlin" bietet eine zertifizierte Liste an ukrainischen Hilfsorganisationen an, die Spenden benötigen. Geflüchtete können sich auf der Internetseite außerdem zu juristischen Fragen informieren. Der Verein „Ukraine-Hilfe Berlin“ ist ein Zusammenschluss aus Ukrainern und Deutschen, der in der Ukraine unter anderem Krankenhäuser und Einrichtungen für Kriegsopfer unterstützt. Geldspenden sind auf der Internetseite möglich.

Weitere Spendenmöglichkeiten:

- Unicef

- Ärzte ohne Grenzen

- Diakonie

- Deutsches Rotes Kreuz

- Caritas



Wie kann ich im Ukraine-Konflikt mit Sachspenden helfen?

Mehrere Anlaufstellen sammeln Sachspenden, die in die Ukraine verschickt werden.

Das polnische Kulturinstitut Pilecki am Pariser Platz 4A nimmt täglich von 18 bis 20 Uhr Hilfsgüter entgegen und gibt sie an Bedürftige aus. Der Bedarf ist groß, sagt ein Sprecher, alle zwei bis drei Minuten kamen seinen Angaben zufolge am Montag ukrainische Flüchtlinge, um das Angebot anzunehmen. Der ukrainische Anwalt Andriy Ilin bietet in den Räumlichkeiten außerdem einen „Info-Point“ für Geflüchtete und Ukrainer an. Wichtig : Der Bedarf an Sachspenden ändert sich permanent. Deswegen ist es wichtig, sich auf den Internetseiten der Sammelstellen vorab zu informieren. Aktuell wird am Pariser Platz nur noch Thermokleidung entgegengenommen.





Benötigt werden außerdem medizinische Güter wie Erste-Hilfe-Kästen, Mittel zur Blutstillung, Immobilisationskragen für die Halswirbelsäule, außerdem Elektronik wie Powerbanks, Taschenlampen, Mobiltelefone mit SIM-Karte, Walkie-Talkies, Batterien, Campingkocher und vieles mehr. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert. Auch wichtig: Wer Sachspenden abgibt, listet diese am Besten auf einem beigefügten Blatt auf. Das erleichtert den Helfern den Überblick.

: Der Bedarf an Sachspenden ändert sich permanent. Deswegen ist es wichtig, sich auf den Internetseiten der Sammelstellen vorab zu informieren. Aktuell wird am Pariser Platz nur noch Thermokleidung entgegengenommen. Auch „Ukraine-Hilfe Berlin“ ruft zur Spende von Kleidung, Hygieneartikeln und Lebensmitteln auf und bringt diese in die Flüchtlingsaufnahmestellen an der polnischen Grenze. Außerdem sammelt der Verein medizinische Güter und Medikamente, die den Angaben zufolge an der Grenze an den Grenztruppenkonvoi übergeben werden, der sie ins Militärspital in Lwiw bringt. Medizinische Spenden können von 12 bis 20 Uhr im Restaurant Ephrahim, Spreeufer 1, in Mitte oder von 10 bis 17 Uhr an der Uhlandstraße 104-105, in Charlottenburg abgegeben werden. Weitere Sachspenden nimmt von 10 bis 17 Uhr eine Sammelstelle an der Sterkrader Straße 49-59 in Tegel entgegen.

„Moabit Hilft“ ruft dazu auf, Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen. Das sagte Geschäftsführerin Diana Henniges am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Hilfe der Gesellschaft sei nötig, weil vom Staat gestellte Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete auch ohne Krieg in der Ukraine maximal ausgelastet seien.

Freie Schlafplätze kann man auch auf der Plattform „sleepingplaceberlin“ anmelden.

Auch über „ukrainehelpberlin“ werden Schlafplätze vermittelt.

Auch im elinor Netzwerk kann man einen Schlafplatz eintragen.

Wie kann ich mich im Ukraine-Konflikt in einem Ehrenamt engagieren?

„Ukraine Hilfe-Berlin“ nimmt Freiwillige in eine Kartei auf.

Die Berliner Stadtmission sucht nach Menschen, die russisch oder ukrainisch sprechen und bereit sind, bei der Sprachvermittlung zu helfen und Geflüchtete zum Beispiel bei Behördengängen begleiten.

Wer im Ankunftszentrum in Reinickendorf helfen möchte, kann sich per E-Mail an Alexander Djacenko wenden. Gesucht werden dort neben Ehrenamtlichen auch Studenten, die Ukrainisch und Deutsch sprechen und mit Arbeitsvertrag ein halbes Jahr im Ankunftszentrum arbeiten wollen.

Ich spreche Ukrainisch oder Russisch - Wie kann ich helfen?

Derzeit werden Übersetzer gesucht, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Entweder kann man sich per Mail beim Ankunftszentrum melden. Zudem gibt es eine Liste eines Übersetzers, wo man sich eintragen kann.





Auch krisenchat.de sucht Psychologen, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Dort gibt es Krisenberatung für Kinder und Jugendliche.

„Be An Angel“ rät davon ab, eigenmächtig an die ukrainische Grenze zu fahren, am Flüchtlinge von dort abzuholen – auch wenn es gut gemeint ist. Vor allem sei es problematisch, wenn Männer dort ukrainischen Frauen und Kinder ansprechen, um ihnen eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Die Deutsche Bahn lässt Geflüchtete umsonst nach Berlin reisen. Außerdem organisieren mehrere Initiativen derzeit Shuttlebusse und Gruppenfahrten.

