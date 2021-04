Zahnarzt, Café und Ikea: Neue Corona-Teststellen für Pankow

Berlin. Fast zwei Monate nach dem Start der kostenlosen Bürgertests in Berliner Corona-Schnelltestzentren verdichtete sich das Angebot im bisher schlecht versorgten Zentrum von Pankow auf einen Schlag. Drei neue Testangebote in verkehrsgünstiger Lage führen nun Abstriche durch und ergänzen die gerade eröffnete Stelle „Deutsches Corona Testzentrum“ im Einkaufszentrum Rathaus Center. Direkt am S- und U-Bahnhof Pankow in einem neuen Zelt vor dem Geschäfts- und Ärztehaus auf dem Garbatyplatz ermöglicht das örtliche Dentalzentrum Corona-Tests. Auch auf der Terrasse des Ikea-Planungsstudios am Pankower Anger hat soeben ein Zelt zu diesem Zweck eröffnet. Gelistet wird es ab sofort als „Testzentrum Pankow“.

Ikea-Terrasse in Pankow soll nach der Pandemie Begegnungen dienen

Mittelfristig will Ikea die Außenterrasse des ehemaligen griechischen Restaurants „Olivenbaum“ für eigene Angebote nutzbar machen – bei der Schließung des Lokals nach der Übernahme von Ikea hatten viele Anwohner im Kiez den Wunsch geäußert, dass dieser Ort künftig wieder als Stätte für Begegnungen funktioniert. Nun dient das Testzentrum im Zelt bis auf weiteres als Platzhalter.

Vom Corona-Abstrich zur Küchenplanung: Auf der Terrasse des Ikea-Studios eröffnet jetzt das „Testzentrum Pankow“.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Ebenfalls neu: Eine Teststelle neben dem früheren Jüdischen Waisenhaus im „Café Milchmanns“. Und eine vierte neue Station lässt sich als letzte Testmöglichkeit vor dem wichtigsten Autobahn-Anschluss im Berliner Nordosten verstehen: Die Shell-Tankstelle an der Kreuzung Prenzlauer Promenade und Granitzstraße an der Auffahrt zur A114 wird Sitz des Anbieters „Co-Busters.“

In Prenzlauer Berg kommen Corona-Tester jetzt per Fahrrad-Taxi

In Prenzlauer Berg, wo Teststellen bereits seit Wochen in großer Zahl vorhanden sind, kommen Abstrichstäbchen und Testerpersonal jetzt sogar per Fahrradtaxi bis vors Büro gefahren. Der mobile Anbieter „Bike-Taxi“ mit seinem Hauptsitz in der Saarbrückerstraße will dort erscheinen, wo man ihn bucht.