Ikea soll am Dorfanger Pankow Restaurant-Räume beziehen

Näher dran an der Kundschaft: Ikea zieht es in die Innenstädte - so war es in Hamburg. Und so soll es ab Sommer 2020 in Berlin-Pankow sein.

Berlin. Nicht Prenzlauer Berg, sonder Alt-Pankow. Ikea hat sich, wie im Februar von der Berliner Morgenpost berichtet, bei der Standortwahl seines ersten Planungsstudios in Berlin für den Florakiez entschieden, wo neu zugezogene Familien, Alteingesessene und Senioren in verkehrsgünstiger Lage abseits der Innenstadt leben. Nun gibt es Hinweise auf den genauen Standort. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll Ikea die Räume eines Restaurants beziehen, das in Kürze schließt. Dabei handelt es sich um das griechische Lokal „Olivenbaum“ in einem Neubau zwischen dem Bleichröderpark und der Kirche am Dorfanger von Pankow.