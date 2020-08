Am Dorfanger Pankow eröffnet Deutschlands erstes Ikea-Planungsstudio.

Im September öffnet Ikea in Pankow sein erstes Planungsstudio in Deutschland. Es ist der Auftakt für ein neues Geschäftskonzept.

Möbelriese Ikea kommt in Pankow zum Kunden

Berlin. Los geht es zwar erst in einer Woche, allerdings erweckt eine ganze Armada gelb gekleideter Mitarbeiter schon jetzt den Eindruck von geschäftiger Betriebsamkeit. Mit Hochdruck werden die letzten Handgriffe erledigt, denn am 1. September muss alles stehen: Dann soll das erste IKEA Planungsstudio Deutschlands in Berlin eröffnen.