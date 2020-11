Klinikum Buch entlässt 97 Jahre alte Corona-Patientin

Die 97-jährige Corona-Patientin Else Troche aus Bernau gemeinsam mit ihren Ärztin beim Abschied im Klinikum Buch.

Die Seniorin war mit Verdacht auf Schlaganfall ins Pankower Krankenhaus eingeliefert worden. Tatsächlich litt sie an Covid-19.

Berlin. Das Helios-Klinikum Buch hat eine hoch betagte Corona-Patientin entlassen, die ihre schwere Erkrankung trotz mehrerer Risiko-Faktoren überstand. Else Troche (97) wurde zunächst mit Verdacht auf Schlaganfall in das Pankower Krankenhaus eingeliefert. Tatsächlich litt sie aber an einer schweren Lungenentzündung durch Covid-19. „Im Rachenabstrich gelang der Virusnachweis und bestätigte die Diagnose“, berichtet Dr. Fabian Mühlberg, leitender Oberarzt der Kardiologie und Nephrologie der Klinik.

Neuer Corona-Test der 97-Jährigen negativ

Trotz mehrerer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Nierenbeschwerden hat die Patientin ihre Infektion jetzt überwunden. Nach zehn Tagen intensiver medizinischer Betreuung mit Gabe von Sauerstoff konnten die Ärzte Troche wieder nach Hause schicken. Ein aktueller Corona-Test ergab zuvor ein negatives Ergebnis. Das Krankenhaus beschreibt die Dame als „wunderbar kooperativ und ausgesprochen kommunikativ“.

Zu ihrer Genesung sagt die 97-Jährige: „Ich freue mich auf mein Zuhause in Bernau und meine Familie genauso wie auf die Schwestern vom Pflegedienst. Aber eigentlich ist es auch schade, dass ich schon gehen muss. Denn hier war es auch sehr schön. Alle sind so freundlich und gesprächig. Dass ich allein im Zimmer sein musste, hat mich gar nicht gestört.“

Coronavirus-Infektion zeigt sich sehr unterschiedlich

Zu den Besonderheiten der Behandlung von Patienten im Seniorenalter erklärt das Klinikum, dass bei diesen Menschen oft zwei Dinge zusammenkommen: Die körpereigenen Abwehrkräfte nehme ab, die Wahrscheinlichkeit für andere chronische Krankheiten nehme hingegen zu. Jede akute Erkrankungssituation könne deshalb besonders gefährlich werden.

Chefarzt Professor Henning T. Baberg hat vielen Erscheinungsformen der Krankheit kennengelernt und sagt: „Manche Betroffene haben nach der Infektion mit dem Coronavirus kaum Symptome, andere bekommen schwere Lungenentzündungen und Probleme mit der Atmung. Inzwischen wissen wir, dass es nicht nur einen typischen Krankheitsverlauf bei Covid-19 gibt.“