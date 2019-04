Anwohnerbeschwerden: Walpurgisnacht im Mauerpark geplatzt

Konzerte, Aufführungen von Künstlern, heiteres Beisammensein im früheren Todesstreifen – was im Mauerpark in der Nacht zum 1. Mai zur Tradition gehörte, findet nicht mehr statt. Nur wenige Wochen vor der Veranstaltung ist die Planung der „Friedvollen Walpurgisnacht“, wie sich das Spektakel nennt, überraschend gescheitert. Die Gründe ähneln den Bedenken, die bereits das beliebte Karaoke an Sonntagen und die Konzerte von Straßenmusikern ins Wackeln gebracht hatten: Anwohnerbeschwerden und bürokratische Hürden. Das sind die Probleme, die laut der „Freunde des Mauerparks“ zur Absage der Walpurgisnacht führten.

Seifenblasen und gute Laune? Nicht in diesem Jahr.

Foto: Maurizio Gambarini

„Die Polizei und das Bezirksamt Pankow ziehen der Friedvollen Walpurgisnacht den Stecker“, erklärt der Vereinsvorsitzende Alexander Puell. Und beschreibt die Situation wie folgt: „Aus Angst vor möglichen Anwohnerbeschwerden wurden durch die Polizei hohe Auflagen und starke Einschränkungen für das Fest angekündigt. Das Team der Friedvollen Walpurgisnacht hat deshalb sein weiteres Engagement für die Walpurgisnacht abgesagt.“ Ausgerechnet ein Fest, das Anwohner vor 15 Jahren ins Leben gerufen hätten, sei nun durch staatliches Handeln gestoppt worden. „Klingt eigentlich wie ein schlechter Scherz“, beklagt Puell. Trotzdem werde das Veranstaltungsteam alles daran setzen, die Walpurgisnacht „im privaten Rahmen“ an einem anderen Ort stattfinden zu lassen.

Walpurgisnacht sollte zum 15. Mal im Mauerpark stattfinden

Keine Gefahr mehr besteht hingegen für das Bearpit-Karaoke des Veranstalters Joe Hatchiban. In der kommenden Woche wird der weltbekannten Show offiziell die Genehmigung erteilt, kündigte Pankows Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (parteilos, AfD) gegenüber der Morgenpost an. So kann das Konzertereignis trotz aller Querelen wie geplant zu Ostern starten. Zuletzt waren noch einmal Zweifel an der Erlaubnis entstanden, als Anwohner sich bei einer Anhörung massiv über das „Horror-Karaoke“ beschwert hatten.

Das Aus der Walpurgisnacht ist die neueste Hiobsbotschaft in einer Kette von widersprüchlichen Entwicklungen. Erst sollte das Mauerpark-Karaoke monatelang verschoben werden, weil das Bezirksamt sich um die Sicherheit der Parkbesucher angesichts von Bauarbeiten der Berliner Wasserbetriebe sorgte. Nach aufkommenden Protesten gegen diese Entscheidung beeilten sich die Beteiligten, diese Bedenken wieder auszuräumen. Dann galt das Problem mit Ruhestörung durch laute Musik als kritisches Kriterium. Nun trifft es mit der Walpurgisnacht ausgerechnet jene Veranstaltung, an der bis jetzt keine Zweifel bestanden hatten.