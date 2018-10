Verkehr in Pankow Neue Parklets an der Schönhauser Allee gefährden Radfahrer

Berlin. Eigentlich sollten die neuen Parklets auf der Schönhauser Allee schon im Frühjahr neue Akzente setzen. Dann verschob sich die Aufstellung in den Sommer, schließlich in den September – jetzt steht tatsächlich das erste Exemplar vor dem örtlichen Einkaufszentrum. Doch die offizielle Präsentation, die für Donnerstagvormittag geplant war, fiel überraschend aus. „Aus organisatorischen Grünen“, hieß es zunächst bei der Senatsverwaltung für Verkehr.

Der tatsächliche Grund: Das Bezirksamt Pankow erkannte bei der Neuanschaffung der Senatsverkehrsverwaltung eklatante Mängel. Und Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) verweigerte die Annahme der Stadtmöbels. „Das ist Verkehrsgefährdung. Das können wir so nicht lassen“, sagte er am Mittwochabend am Rande der Bezirksverordnetenversammlung. Das neu gelieferte Parklet ist eindeutig zu breit – und gefährdet aus Sicht des Bezirksamts ausgerechnet diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen es eigentlich nutzen soll: Radfahrer. Sie rasen in hohem Tempo nur wenige Zentimeter von der Holzkannte entfernt auf dem Radstreifen vorbei.

Anders als bisherige Konstruktionen, die in Berlin zum Beispiel in der Bergmannstraße in Kreuzberg bereits im Einsatz sind, dient das erste Exemplar für die Schönhauser Allee nicht als Sitzmöglichkeit für Fußgänger, sondern als Abstellanlage für Fahrräder. Wo sich ansonsten die Bänke befinden, sind mehrere Bügel montiert. Die Umhausung aus Holz ist identisch mit den Parklets für Fußgänger. Doch die beiden Parkplätze, auf denen es postiert wurde, weisen nur eine Tiefe von 2,50 Meter auf – die Holzverkleidung misst aber 3 Meter. Und ragt somit gefährlich in den Radweg hinein. Stadtrat Kuhn will eine schnelle Lösung. Zunächst wird geprüft, ob man das überstehende Holzstück einfach absägen kann.

