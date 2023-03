Neukölln: Bündnis demonstriert gegen schwarz-rote Koalition

Das Bündnis "Berlin zusammen" wendet sich gegen eine von der CDU geführte Koalition in Berlin. Mehrere Hundert Teilnehmer in Neukölln.

Berlin. Gut 200 Teilnehmer haben sich am Sonnabend gegen 12:15 Uhr auf dem Hermannplatz in Neukölln versammelt, um gegen eine Koalition von CDU und SPD in Berlin zu protestieren. Zur Demo ruft das Bündnis "Berlin Zusammen" auf. Es ist nach eigenen Angaben eine breit aufgestellte zivilgesellschaftliche Gruppe von Initiativen und Organisationen aus der Stadtgesellschaft, die fordert: Keine CDU-geführte Koalition in Berlin.

Sie fordern ein Nein der Berliner SPD-Parteimitglieder zu einer schwarz-roten Koalition. Teilnehmende Gruppen sind unter anderem 100% Tempelhofer Feld, Changing Cities, Deutsche Wohnen & Co Enteignen und Berlin autofrei. Die Demo will in Richtung SPD-Zentrale im Willy-Brandt-Haus ziehen. Dort soll die Abschlusskundgebung stattfinden.

Themen bei den ersten Kundgebungen sind neben der Forderung nach bezahlbarem Wohnraum und eine Umsetzung des Enteignungs-Volksentscheids, auch der kommende Volksentscheid zur Klimaneutralität. Von der CDU sei eine reaktionäre und rückschrittliche Politik zu erwarten. Sollte allerdings der Klimavolksentscheid erfolgreich sein, müsste dieser unabhängig von der Konstellation im Rathaus umgesetzt werden, so eine Rednerin des Volksentscheids Berlin 2030 Klimaneutral. Gegen 12.30 setzen sich die Protestierenden in Bewegung. Die Zahl wuchs im Verlaufe der Veranstaltung auf gut 500 Personen an.

Die Demonstranten erreichen das Kottbusser Tor.

Foto: Norman Börner

Über den Kottbusser Damm zogen die Protestierenden weiter Richtung Kottbusser Tor. Inzwischen folgten gut 750 Teilnehmer der Demonstration. Eine Rednerin von Linksjugend Solid warf der CDU Rassismus unter anderem im Zuge der Debatte um die Silvesternacht vor, kritisiert aber auch die SPD-Führung unter anderem in Person von Berlins Innensenatorin Iris Spranger, die am Kottbusser Tor eine „sinnlose“ Polizeiwache durchgesetzt habe.