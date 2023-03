CDU-Politikerin will diesen Platz nach Helmut Kohl benennen

Seit Jahren fordert die CDU immer wieder einen Platz oder eine Straße nach Helmut Kohl zu benennen. Das Thema liegt sogar bei den aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD auf dem Tisch. Bislang waren die Pläne für einen solchen Platz oder eine Straße nicht konkret. Im vergangenen Jahr sprach der designierte Berliner Bürgermeister, Kai Wegner, von einer zentralen Stelle, die der historischen Bedeutung Kohls angemessen sei.

Nun formulierte die CDU-Politikerin Stefanie Bung, die im Abgeordnetenhaus sitzt und Teil der Verhandlungsgruppe Stadtentwicklung ist, einen Vorschlag: „Ein würdiger Ort für den Helmut-Kohl-Platz wäre in der Nähe des Einheitsdenkmals gewesen“, schrieb sie auf Instagram. Konkret will sie den Schlossplatz vor dem Humboldt-Forum nach dem Kanzler der Einheit benennen. „Berliner und Besucher aus aller Welt würden dort zwischen Berliner Dom, Humboldt Forum und Einheitsdenkmal auch an den Kanzler der Deutschen Einheit angemessen erinnert werden“, so Bung.