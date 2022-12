DDR-Museum in Berlin: Wann es wieder öffnet

Berlin. Das nach dem Platzen des riesigen Berliner Aquariums Aquadom beschädigte Berliner DDR-Museum soll spätestens am 1. April wieder eröffnen. Das teilte das Museum am Donnerstag mit. Große Mengen Salzwasser seien nach dem Unglück am 16. Dezember auch in die Ausstellung des Museums gedrungen, das unterhalb des Hotelkomplexes direkt am Spreeufer liegt. Die Folge sei „ein nicht unerheblicher Wasserschaden“, aufgrund dessen die Einrichtung schließen musste. Kulturgüter des Museums hätten aber keine bleibenden Schäden erlitten, sie seien von Mitarbeitern in Sicherheit gebracht worden.

Derzeit arbeite man daran, die umfangreichen baulichen Schäden schnellstmöglich zu beheben. Durch die Zerstörung des Aquariums und die Beschädigung des Gebäudes seien insbesondere technische Anlagen außer Funktion und müssten instand gesetzt oder erneuert werden.

Geplatztes Riesen-Aquarium: 1500 Fische starben

Der Blick von oben zeigt, mit welcher Wucht das herausschießende Wasser Trümmer auf die Straße schleuderte. Foto: Christoph Södedr/dpa / Christoph Söder/dpa

Straße überflutet: Der Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée in Berlin-Mitte am frühen Freitagmorgen. Dort platzte ein riesiges Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Die gewaltige Flutwelle hat Teile der Einrichtung auf die Straße vor dem Hotel gespült. Foto: Paul Zinken

Ein toter Fisch liegt zwischen den Trümmern aus dem Hotelgebäude auf der Straße. Foto: Miriam Schaptke

Rettungsaktion: Überlebende Fische werden in andere Fischbecken transportiert. Foto: John MACDOUGALL / AFP



Ein paar wenige Fische wurden gerettet. Foto: Miriam Schaptke

Angesichts solcher Zerstörungen wirkt das wie ein Wunder. Foto: Miriam Schaptke

Ein Helfer in Schutzanzug beseitigt am Sonnabend Trümmer. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Eine zerborstene Glastür wird entsorgt. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Helfer transportieren Aquaristik-Gerätschaften wie Seile und Netze ab. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services



Der Gebäudekomplex ist auch am Sonnabend abgesperrt. Auch das Parkhaus ist nicht nutzbar. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Container stehen bereit, die Aufräumarbeiten am Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée sind aufwendig. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verschaffte sich am Freitag vor Ort einen Überblick. Foto: Paul Zinken

Der Druck von einer Million Litern Wasser, die aus dem Aquarium schossen, hatte eine verheerende Wirkung - wie ein Tsunami, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD).

Das Aquarium Aquadom im Hotel hatte eine 14 Meter hohe Wassersäule. Es war mit rund einer Million Liter Wasser gefüllt und beherbergte rund 1500 tropische Fische. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld



Das Riesen-Aquarium ist geborsten. Im Inneren des Aquariums fuhr ein doppelstöckiger Fahrstuhl die Besucher durch die Unterwasserwelt. Foto: instagram/tnn/dpa

Das komplett zerstörte Aquarium im Hotel Dom Aquarée. Foto: instagram/tnn/dpa

Das Atrium des Hotels Dom Aquarée ist verwüstet und liegt in Trümmern. Foto: tnn/dpa

Ein Foto eines Hotelgastes aus der 4. Etage. Zu erkennen ist das zerstörte Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr und die Polizei Berlin sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Morris Pudwell



Hotelgäste wärmen sich in Bussen der Berliner Feuerwehr vor dem Hotel auf. Foto: Morris Pudwell

Das Wasser hat Teile der Café-Einrichtung auf die Karl-Liebknecht-Straße gespült. Foto: Christoph Soeder/dpa

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) räumt Trümmerteile von den Straßen. Foto: Paul Zinken

Bis zum Sommer 2020 war der Aquadom umfassend modernisiert worden. Foto: Annette Riedl/dpa

Das Aquarium beherbergte rund 1500 tropische Fische. Taucher reinigten das Aquarium regelmäßig. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld



Das Aquarium im Bau - ein Foto von 2003. Foto: picture-alliance/ Berliner_Zeitung

Das Hotel Radisson SAS Dom Aquarée liegt in der Nähe des Berliner Doms. Foto: picture alliance / imageBROKER | Lothar Steiner



Das 16 Meter hohe Aquarium mit 1500 Fischen darin war in einem Hotel an der Karl-Liebknecht-Straße am frühen Freitagmorgen geplatzt. Daraufhin ergossen sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Acrylglas-Zylinder unter anderem in die Kanalisation, viel aber auch in Keller und benachbarte Einrichtungen - etwa das DDR-Museum.

